Заявления россиян об уничтожении HIMARS баражирующими снарядами – это комично, - главный редактор Defense Express Катков

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



Главный редактор издания Defense Express прокомментировал вероятность угрозы боражирующими боеприпасами (беспилотник-камикадзе с боевой частью – ред.) для американских РСЗО.



"Российская пропаганда может заявлять все что угодно, но в отношении баражирующих боеприпасов – это несколько комично. Потому что HIMARS работает следующим образом, он подъезжает и примерно через минуту разряжает шесть своих ракет, а затем быстро меняет позиции. А у баражающего боеприпаса скорость около 200 км/ч и запускаются с 40 км, то есть операторы "Ланцета" или иного барражирующего боеприпаса, пока находящиеся на вооружении армии РФ, пока будут заряжаться и определять координаты, то HIMARS уже поедет и успеет отработать в новом месте. Поэтому россиянам и надо что-то придумывать для внутреннего потребителя, потому что даже за сегодня 29 июля минус два склада у оккупантов, один в Кирилловке, а другой в Иловайске", - пояснил Олег Катков.

Ранее над Украиной сбили белорусский дрон-камикадзе "Чекан"

25 июля министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы Украины уничтожили 50 российских складов с боеприпасами с помощью HIMARS.

Также американский Институт изучения войны констатировал, что в российском инфопространстве растет тревога по поводу провала в Украине из-за успешных ударов ВСУ с HIMARS по главным узлам тылового обеспечения и управлению армии РФ

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