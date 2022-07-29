Заявления россиян об уничтожении HIMARS баражирующими снарядами – это комично, - главный редактор Defense Express Катков
Олег Катков, главный редактор издания Defense Express, считает, что пока операторы баражирующего боеприпаса определят координаты и зарядятся, то HIMARS уже будет работать на новой позиции
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
Главный редактор издания Defense Express прокомментировал вероятность угрозы боражирующими боеприпасами (беспилотник-камикадзе с боевой частью – ред.) для американских РСЗО.
"Российская пропаганда может заявлять все что угодно, но в отношении баражирующих боеприпасов – это несколько комично. Потому что HIMARS работает следующим образом, он подъезжает и примерно через минуту разряжает шесть своих ракет, а затем быстро меняет позиции. А у баражающего боеприпаса скорость около 200 км/ч и запускаются с 40 км, то есть операторы "Ланцета" или иного барражирующего боеприпаса, пока находящиеся на вооружении армии РФ, пока будут заряжаться и определять координаты, то HIMARS уже поедет и успеет отработать в новом месте. Поэтому россиянам и надо что-то придумывать для внутреннего потребителя, потому что даже за сегодня 29 июля минус два склада у оккупантов, один в Кирилловке, а другой в Иловайске", - пояснил Олег Катков.
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