Об этом в ежедневном отчете пишет Институт изучения войны.

Американские аналитики отмечают, что утверждение россиян о возможных успехах в Соледаре Донецкой области не предвещают неизбежного окружения Бахмута. Даже если заявления военных блоггеров РФ о том, что российские войска ведут бои в окрестностях Раздолевки в 6 км северо-западнее Соледара соответствуют действительности, оккупанты все еще далеки от оперативного окружения Бахмута.

Для того чтобы эффективно перерезать украинские наземные пути поставки в Бахмуте, российские войска должны установить контроль над трассами Северск-Бахмут и Славянск-Бахмут, на расстоянии 7 км и 13 км от подтвержденных точек наступления РФ, соответственно.

"Учитывая, что недавние темпы наступления в этом районе составляли максимум несколько сотен метров в день, очень маловероятно, что российским силам удастся перерезать эти пути поставки и приблизиться к окружению Бахмута. Украинские силы в Бахмуте все еще будут иметь доступ к путям поставки, даже если россияне перережут трассу Славянск-Бахмут. Поэтому разговоры об окружении на этом этапе выглядят странно", - пришли к выводу в ISW.

7 января журналист Юрий Бутусов заявил, что город Соледар находится под надежной защитой 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb