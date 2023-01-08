Заявления россиян об окружении Бахмута не соответствуют действительности, - ISW
Заявил российских военных о неизбежном окружении города Бахмут в Донецкой области не соответствуют действительности
Об этом в ежедневном отчете пишет Институт изучения войны.
Американские аналитики отмечают, что утверждение россиян о возможных успехах в Соледаре Донецкой области не предвещают неизбежного окружения Бахмута. Даже если заявления военных блоггеров РФ о том, что российские войска ведут бои в окрестностях Раздолевки в 6 км северо-западнее Соледара соответствуют действительности, оккупанты все еще далеки от оперативного окружения Бахмута.
Для того чтобы эффективно перерезать украинские наземные пути поставки в Бахмуте, российские войска должны установить контроль над трассами Северск-Бахмут и Славянск-Бахмут, на расстоянии 7 км и 13 км от подтвержденных точек наступления РФ, соответственно.
"Учитывая, что недавние темпы наступления в этом районе составляли максимум несколько сотен метров в день, очень маловероятно, что российским силам удастся перерезать эти пути поставки и приблизиться к окружению Бахмута. Украинские силы в Бахмуте все еще будут иметь доступ к путям поставки, даже если россияне перережут трассу Славянск-Бахмут. Поэтому разговоры об окружении на этом этапе выглядят странно", - пришли к выводу в ISW.
- 7 января журналист Юрий Бутусов заявил, что город Соледар находится под надежной защитой 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.
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