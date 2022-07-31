Заявления россиян о ремонте Антоновского моста не более чем пропагандистские, - депутат Херсонского облсовета Хлань
Депутат Херсонской области Сергей Хлань рассказал, что оккупанты пытаются ремонтировать поврежденные мосты в Херсонской области подручными материалами
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".
"Заявления россиян о том, что они ремонтируют поврежденные мосты на Херсонщине, по которым ударили ВСУ, выглядят не более чем пропагандистские. Они что-то там латают дорожными плитами. Никто не проводил обследований разрушений и прочности этих мостов. Пробуют ремонтировать из подручных материалов, но у них ничего не получается. Больше похоже на какое-то косметическое латание и не больше", - рассказал Хлань.
Хлань также рассказал, что на Юге Украины российские войска производят ротацию.
"Сейчас появляется много информации, что в Херсонскую область россияне перебрасывают технику и личный состав из Крыма. Однако и в Крым они отправляют технику. Сейчас в Херсонской области происходит ротация военнослужащих армии РФ", - добавил он.
- В ночь на 27 июля в соцсетях появилась информация о возможных новых ударах ВСУ по Антоновскому мосту .
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Украинские военные подтвердили удары по Антоновскому мосту Херсонской области. Оккупанты говорят о полном ограничении движения по мосту.
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