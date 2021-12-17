Заявления России о "провокациях" имеют целью новую агрессию против Украины, - США в ОБСЕ
По мнению представителя США в ОБСЕ Майкла Карпентера, заявления РФ о том, что Киев устраивает "провокации" на Востоке Украины, направлены на подготовку новой военной агрессии
Об этом он заявил в четверг, 17 декабря, во время заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене, передает Укринформ.
"Недавние заявления России о том, что Украина устроит провокацию, явно направлены на то, чтобы создать повод для России совершить дальнейшую агрессию против Украины", - заявил Карпентер.
Представитель США подчеркнул, что цель России - не дать Украине определять свой собственный курс, интегрироваться в евроатлантическое сообщество, укреплять свою демократию и бороться с коррупцией.
Карпентер отметил, что "сейчас - критическое время", ведь независимость, суверенитет и территориальная целостность Украины находятся под беспрецедентной угрозой.
РФ продолжает утверждать, что не является стороной конфликта, подчеркнул глава миссии США в ОБСЕ.
"Она продолжает распространять ложный нарратив о том, что является "посредником". Но мы все понимаем факты на местах. Как только что отметил мой канадский коллега, Россия является единственным агрессором", - сказал Карпентер.
- Напомним, глава Генштаба РФ пригрозил Украине ответом на "провокации" на Донбассе.
- На заседании в ОБСЕ украинский журналист Евгений Цымбалюк, преследуемый в России, заявил, что РФ начала кампанию по обвинению украинцев в экстремизме.
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