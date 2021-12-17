Заявления России о "провокациях" имеют целью новую агрессию против Украины, - США в ОБСЕ

Об этом он заявил в четверг, 17 декабря, во время заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене, передает Укринформ.



"Недавние заявления России о том, что Украина устроит провокацию, явно направлены на то, чтобы создать повод для России совершить дальнейшую агрессию против Украины", - заявил Карпентер.



Представитель США подчеркнул, что цель России - не дать Украине определять свой собственный курс, интегрироваться в евроатлантическое сообщество, укреплять свою демократию и бороться с коррупцией.



Карпентер отметил, что "сейчас - критическое время", ведь независимость, суверенитет и территориальная целостность Украины находятся под беспрецедентной угрозой.



РФ продолжает утверждать, что не является стороной конфликта, подчеркнул глава миссии США в ОБСЕ.



"Она продолжает распространять ложный нарратив о том, что является "посредником". Но мы все понимаем факты на местах. Как только что отметил мой канадский коллега, Россия является единственным агрессором", - сказал Карпентер.

Напомним, глава Генштаба РФ пригрозил Украине ответом на "провокации" на Донбассе.

На заседании в ОБСЕ украинский журналист Евгений Цымбалюк, преследуемый в России, заявил, что РФ начала кампанию по обвинению украинцев в экстремизме.