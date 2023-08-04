Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Это произошло, несмотря на то, что именно РФ поставляет рекордные объемы пшеницы на мировые рынки, увеличивая поставки.

"Министерство обороны России сообщило о попытке атаки на военно-морскую базу Новороссийск ночью двумя морскими беспилотниками, оба из которых были уничтожены. ... Фьючерсы на пшеницу выросли после того, как российские власти закрыли порт Новороссийск для морского движения после атаки беспилотника" , – говорится в сообщении.

Также агентство отмечает, цены на пшеницу на этой неделе упали почти на 10%, а в четверг, 3 августа, были самыми низкими почти за два месяца.

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Кроме этого, отмечается, что фьючерсы на пшеницу становятся все более нестабильными после того, как Россия атаковала украинские морские и речные порты, сразу после выхода из соглашения о разрешении на поставки украинского урожая через Черное море.

Взрывы в Новороссийске

Утром в пятницу, 4 августа, жители российского города Новороссийски сообщили о взрывах. Минобороны РФ заявило, что Украина якобы атаковала двумя морскими дронами военно-морскую базу в городе.

Губернатор края сказал, что пострадавших и разрушений в результате атаки якобы нет. Отмечалось, что инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума не пострадала, отгрузка нефти продолжается, но движение судов в порту временно прекращено.

Впоследствии, в сети появилась информация, что подбит десантный корабль "Оленегорский горняк". В частности, об этом писал и один из российских пропагандистов. Он утверждал, что якобы затопило один из отсеков, из-за чего судно опрокинуло на бок.