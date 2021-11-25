Заявления РФ о якобы "наступлении" Украины в зоне ООС могут свидетельствовать о подготовке россиянами новой агрессии, - заместитель Кулебы на международном форуме
Обвинения МИД РФ в якобы "наступательных действиях" Украины в зоне Операции объединенных сил могут свидетельствовать о подготовке Россией дальнейшей эскалации вооруженного конфликта
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий во время Третьего Международного форума по Восточной Украине, сообщает "Укринформ" .
"Когда представитель российского МИД только заявила, что Украина продвигается, атакует или демонстрирует намерение атаковать на востоке, мы не исключаем, что это своего рода подготовка к следующим шагам РФ", - сказал Точицкий.
Дипломат добавил, что, учитывая скопления вблизи границ Украины около 100 тыс. российских военных и ситуацию с нелегальными мигрантами в Беларуси, вряд ли сейчас речь может идти об участии РФ в работе "нормандского" формата и в минском процессе.
"Скорее всего, целью (России – ред.) было и есть продолжение агрессии", – отметил замминистра.
- Напомним, 22 ноября Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе и в дальнейшем будет искать дипломатическое разрешение конфликта с РФ.
- Разведка США опубликовала карту с местами возможного вторжения РФ в Украину в ближайшую зиму.
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