Заявления РФ о якобы "наступлении" Украины в зоне ООС могут свидетельствовать о подготовке россиянами новой агрессии, - заместитель Кулебы на международном форуме

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий во время Третьего Международного форума по Восточной Украине, сообщает "Укринформ" .



"Когда представитель российского МИД только заявила, что Украина продвигается, атакует или демонстрирует намерение атаковать на востоке, мы не исключаем, что это своего рода подготовка к следующим шагам РФ", - сказал Точицкий.



Дипломат добавил, что, учитывая скопления вблизи границ Украины около 100 тыс. российских военных и ситуацию с нелегальными мигрантами в Беларуси, вряд ли сейчас речь может идти об участии РФ в работе "нормандского" формата и в минском процессе.



"Скорее всего, целью (России – ред.) было и есть продолжение агрессии", – отметил замминистра.

Напомним, 22 ноября Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе и в дальнейшем будет искать дипломатическое разрешение конфликта с РФ.

Разведка США опубликовала карту с местами возможного вторжения РФ в Украину в ближайшую зиму.