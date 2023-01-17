Об этом сообщает минобороны Великобритании в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что 14 января Россия возобновила ракетные удары большой дальности по украинской инфраструктуре и впервые за две недели запустила десятки ракет. Как и во время предыдущих восьми волн ударов с 11 октября 2022 года, россияне в первую очередь были нацелены на электросети.

Большая противокорабельная ракета Х-22, выпущенная из бомбардировщика Ту-22М3, поразила жилой дом в Днепре, что привело к гибели не менее 40 человек.

"Россия ошибочно намекнула, что ответственность несет украинская ракета противовоздушной обороны. Между тем известно, что ракета Х-22 неточна при использовании против наземных целей, поскольку ее радарная система наведения плохо различает цели в городских районах. Подобное оружие привело к другим трагедиям с массовыми жертвами" среди гражданского населения, включая обстрел торгового центра в Кременчуге 27 июня 2022", - напомнили в разведке Британии.

Аналитики констатировали, что такие ракеты как Х-22 непригодны для нанесения высокоточных ударов, а их использование подчеркивает неспособность РФ поражать желаемые цели с большого расстояния.

14 января, россияне нанесли удар по Днепру , в результате чего был разрушен подъезд девятиэтажного дома и погибли не менее 40 человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb