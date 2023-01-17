Заявления РФ о причастности украинской ПВО к трагедии в Днепре ошибочны, - разведка Британии
Разведка Британии пришла к выводу, что Россия, вероятно, использовала для удара по Днепру, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек, противокорабельную ракету X-22
Об этом сообщает минобороны Великобритании в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что 14 января Россия возобновила ракетные удары большой дальности по украинской инфраструктуре и впервые за две недели запустила десятки ракет. Как и во время предыдущих восьми волн ударов с 11 октября 2022 года, россияне в первую очередь были нацелены на электросети.
Большая противокорабельная ракета Х-22, выпущенная из бомбардировщика Ту-22М3, поразила жилой дом в Днепре, что привело к гибели не менее 40 человек.
"Россия ошибочно намекнула, что ответственность несет украинская ракета противовоздушной обороны. Между тем известно, что ракета Х-22 неточна при использовании против наземных целей, поскольку ее радарная система наведения плохо различает цели в городских районах. Подобное оружие привело к другим трагедиям с массовыми жертвами" среди гражданского населения, включая обстрел торгового центра в Кременчуге 27 июня 2022", - напомнили в разведке Британии.
Аналитики констатировали, что такие ракеты как Х-22 непригодны для нанесения высокоточных ударов, а их использование подчеркивает неспособность РФ поражать желаемые цели с большого расстояния.
- 14 января, россияне нанесли удар по Днепру , в результате чего был разрушен подъезд девятиэтажного дома и погибли не менее 40 человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.62
-
EUR
Покупка 42.06Продажа 43.11
- Актуальное
- Важное