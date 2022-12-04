Заявления Пригожина – это пиар, на котором он хочет выйти на международную арену – военный эксперт Мусаев

Ключевой вопрос – странный визит президента Токаева, новоизбранного президента Республики Казахстан, в Москву.

Хороший вопрос. В Казахстане, с одной стороны, часть людей и специалистов считает, что Токаев чисто пророссийский политик, стремится к объятиям России. Другие, так же ошибочно, уверены, что он к России и Путину относится холодно и отходит от тесного взаимодействия с соседями. Эти оба мнения я считаю ошибочными. Токаев сейчас проводит самостоятельную политику, нельзя говорить, что она пророссийская или антироссийская. Она многовекторна. Как он много лет осуществлял политику отношений в международном плане, говорить о направлении в какую-то одну сторону мы не можем. По газовому союзу, который предложил Путин на той встрече Россия – Казахстан – Узбекистан, я думаю, Узбекистан и Казахстан не примут такое предложение. Центральная Азия сегодня пытается всеми способами обойти территорию России в поставках энергоресурсов. По инициативе Европейского Союза европейскими странами осуществляется интенсивная разработка маршрута поставок нефтересурсов в Европу. Это направление перспективно. Очень важно обойти повторные санкции в отношении государств, которые могут помогать России обходить санкции по многим вопросам. Потому нет безусловного движения Токаева в сторону России. Токаев понимает, что поражение России в войне с Украиной неизбежно, и, как и многие другие страны, к которым относятся Турция, Европейский Союз, он проводит политику в интересах собственного государства.

Такую же политику пытался реализовать Лукашенко, говоря о разновекторности. А потом все закончилось полным российским контролем над Республикой Беларусь. И нынешняя странная смерть, если не сказать убийство, министра иностранных дел Республики Беларусь Макея тоже вызывает очень много вопросов.

Прежде всего, нужно учитывать личность Владимира Макея. Это человек, который был самым близким к Лукашенко, единственный руководитель в окружении Лукашенко, не боявшийся с ним общаться. Когда мы смотрим на отношения разных министров – обороны, КГБ Беларуси, внутренних дел и других важных структур – мы видим, насколько все эти руководители боятся Лукашенко, не могут ни возразить ему, ни выразить собственное мнение, это хорошо видно. Все они – как Нарышкин, который дрожал перед Путиным. Эта когорта руководителей вокруг диктатора абсолютно несамостоятельна и не может претендовать на какие-либо самостоятельные политические движения. Именно этим Владимир Макей отличался в окружении. Нельзя сказать, что он не отдан Лукашенко и чисто прозападный. Должность у него была соответствующая, и направление было европейское, но это ничего не означало. Однако его самостоятельность, умение строить взаимоотношения лично с Лукашенко, естественно, настораживало РФ, и Путина, и все силовые структуры России. Макей мне очень похож на нашего Токаева – он тоже бывший министр иностранных дел и строил с Назарбаевым такие же отношения, как у Макея с Лукашенко. С позиции России эта независимость, хоть и узконаправленная, и положительное отношение Лукашенко к Макею, выделение Макея из всего окружения очень настораживало Путина.

Накануне поражения в войне против Украины Россия и Путин сегодня думают о послевоенном периоде, прежде всего российском, как будет складываться политическая обстановка в России, прежде всего в Беларуси и Казахстане. Они совсем не заинтересованы, чтобы в послевоенный период после поражения врасплох, как и в Казахстане, на пост руководителя Беларуси претендовал бы Владимир Макей.

Для Путина это ужасающий вариант. Поэтому, прежде всего, Россия была заинтересована в том, чтобы Макей никоим образом не влиял на Лукашенко, чтобы был разбит тандем между Лукашенко и Макеем. И это основная причина, по моему мнению, гибели Владимира Макея.

Подобные инструменты использовали не только во времена Медичи, но и гораздо раньше. И теперь понимаем, насколько много разных химических лабораторий, и история с "Новичком" является доказательством этого. Ключевая задача в нынешней ситуации, если используются яды против влиятельных мощных мировых игроков – сделать так, чтобы смерть выглядела естественно.

Многочисленные смерти за границей, когда погибла гражданка Великобритании, несколько смертей оппозиционных политиков в России, покушения на убийство Навального, например, наложили серьезный отпечаток на методы террористической деятельности спецслужб РФ. Они от этого уже не отмоются. Любые политические деятели, которые, с точки зрения Путина и спецслужб РФ, проводят антироссийскую политику и могут в перспективе занимать какие-то серьезные позиции на политическом Олимпе в той же Беларуси или Казахстане, а прежде всего в России, являются объектами таких покушений. Сегодня нельзя исключать возможность убийства Владимира Макея спецслужбами России, тем более что они в Беларуси ведут себя совершенно свободно, имеют тесные контакты с КГБ Белорусской ССР. Они не так, чтобы влияют, а руководят Комитетом госбезопасности Беларуси, руководят министерством обороны Беларуси и другими структурами. В таких условиях даже легче, чем на территории России, совершить такой террористический акт. И это самая вероятная версия гибели Владимира Макея.

Как в целом работает протокол по подобным угрозам? Понятно, что перед подобным стоят лидеры не только Беларуси, не только Казахстана, в частности, речь идет о президенте Токаеве, но, прежде всего, о представителях украинского политикума и, возможно, политикума польского.

Проникновение агентуры в различные структуры этих государств, безусловно, имеет место, и их очень много. Когда я переехал в Австрию после так называемого государственного переворота, который не произошел в Казахстане, в 2008 году сотрудники ФСБ предприняли попытку покушения на меня. Эти факты документированы и широко публиковались в австрийской и европейской прессе. Спецслужбы России всеми способами пытаются совершить террористические акты в отношении разных политических деятелей Европы, Центральной Азии, внутри России. От этого нигде не укроешься, эта деятельность будет продолжаться.

Как и в Беларуси, в Казахстане действует разветвленная сеть российской агентуры, это известно нашим спецслужбам. К сожалению, противодействует этой агентурной сети наша спецслужба достаточно слабо, нерешительно. В перспективе эта работа должна быть расширена, иначе неизбежны покушения на разных деятелей ближнего зарубежья России, не устраивают РФ. Отсюда двойственное поведение президентов центральноазиатских республик.

Конечно, опасаются, конечно, есть угроза силового, террористического влияния на них лично, покушения на их жизнь. В ситуации, когда теряется контроль над такими частными структурами, как ЧВК Вагнера и другими российскими, возникла серьезная угроза утечки сильнодействующих токсинов в такие частные структуры. Это, прежде всего, угроза для России. Я думаю, они должны принимать какие-то меры. Но, к сожалению, управляемость российского государства постоянно падает, возникают вот такие структуры именно шовинистического террористического направления, которые уже не подконтрольны российскому руководству, Российскому государству. Токсины контролируются, не сегодня и завтра эта лаборатория, которая находится в структуре ФСБ, может оказаться в руках Пригожина и других людей террористических взглядов.

Показательный момент, когда пригожинцы направили окровавленную кувалду в Европейский парламент. Это очень серьезно, ведь пригожинская группировка, преступная террористическая формация, задействованная в войне против Украины, выходит на европейский рынок. Здесь вопрос уже в противостоянии разных группировок и разных кланов, потому что очень часто приходится слышать: есть российские силовики или российские "ястребы", контролирующие ситуацию. Прежде всего речь идет о Патрушеве, Бортникове и, возможно, как говорили "классики", "примкнувшего к ним" Нарышкина.

Определенные структуры, которые имели полную, огромную власть над всей Россией, постепенно теряют, в связи с войной в Украине, свою роль. Прежде всего потому, что ошиблись с оценками возможностей Украины нанести серьезное поражение РФ.

В этих условиях поднимают головы террористические структуры, которые в свое время пригрел возле себя Владимир Путин и являющиеся теперь огромной угрозой дестабилизации, прежде всего, внутри России.

А вот все факты с кувалдой, угрозы Пригожина в адрес США о том, что он будет вырезать их компьютерную систему, проникать в нее – все это пиар Пригожина для того, чтобы выйти на международную арену. Это его личное стремление, и оно совершенно не контролируется властными структурами РФ, это видно по всему. Ни ФСБ не может ему донести, что, мол, твой участок – определенный фронт войны в Украине, Африка – и все. Это должны сказать Пригожину, прежде всего, сам Путин, а также и ФСБ. Однако у них уже не хватает моральных и фактических рычагов влияния на эти террористические структуры. Да, это очень серьезная угроза, прежде всего, для России. Украина, конечно, справится с этой войной. Угроза террористической деятельности внутри России сегодня очень высока. Международная арена – это пиар для повышения своего статуса внутри России.

Мы просто всегда думали, что тот же Патрушев гораздо более мощный и мог бы применить свои какие-то неконвенциональные средства по влиянию на Пригожина. Потому что механизм у ФСБ гораздо мощнее, чем у путинского повара.

Многие до сих пор считают, что у Патрушева, у Бортникова, у ФСБ влияние и возможности больше, чем у Пригожина. Однако пока это не так. Если сам Путин не может ничего сделать с самостоятельными действиями Пригожина на международной арене, внутри страны, на фронте, к тому же эта его критика в адрес министерства обороны, нападения на Беглова в Санкт-Петербурге, – это подтверждает усиление террористических структур внутри России. И сегодня если не возьмутся укротить Пригожина, то завтра это начнет развиваться, как раковая опухоль. А укрощать, по всем признакам, возможности у Путина нет, он заложник той внутренней и внешней политики, которую сам решил, выпустив этого джина из бутылки – своего бывшего повара. Теперь президент РФ этого уже не контролирует, и это тяжелая ситуация для РФ.

Путин хочет распетлять с помощью этого противостояния внутренние споры в своем бункере. Однако в России не происходит открытого переворота с применением каких-то токсинов из-за того, что Путин параноидально относится к собственной безопасности – ничего удивительного. Уже стала легендарной история о его "фекальном чемодане", который за ним ездит, мы видим, с какого расстояния он общается со своими ближайшими муртадами.

Путин выглядит параноиком со своей личной безопасностью. Что силовые структуры отважатся на попытку государственного переворота, сегодня маловероятно. Влияние сил ФСБ или других спецслужб на политическую жизнь в России ослабло. Они могут организовать какое-либо противодействие другим силам.

Пригожин, некие генералы министерства обороны, Кадыров заинтересованы в сохранности Путина. Сегодня Путин нужен. Они видят его слабость, видят усиление собственного влияния на него и его руками поддерживают собственный рост и собственное влияние на политическую жизнь внутри страны и за ее пределами.

В таких условиях угрозы государственного переворота по отношению к Путину нет. Различные структуры, чувствуя, что путинизм в России терпит сокрушительное поражение, стремятся переждать этот период. Уехало за границу много влиятельных политических деятелей, последний был Кудрин. Этих людей вытеснили из страны, которые могли бы помешать влиянию всех этих "ястребов", террористически направленных людей, окруживших и обнявших Путина со всех сторон. Сегодня Путин в таком коконе находится, когда "ястребы" не дают ему продохнуть в другую сторону. Стремление многих россиян, политических кругов России к мирным переговорам, до окончания войны с Украиной всячески торпедируется "ястребами" и террористически направленными политическими деятелями. Даже если Путин и захотел бы реальных переговоров по возобновлению отношений с Украиной и выводу своих войск, у него уже нет влияния на это, он не может сейчас изменить это направление. Хотя это было бы спасением для него. А капитуляция и поражение в Украине будет его окончательной политической, а может быть, и физической смертью. И этого ждут во всем мире – и в России, и у нас в Казахстане, что именно в этом направлении движется все, что касается войны в Украине, сегодня все ждут, что развалится, исчезнет. После капитуляции эти боевые террористические структуры могут захватить власть, признаки этого есть. Что они стремятся к этому, заметно по всем направлениям, но смогут ли они это осуществить? Вопрос большой, прогнозировать здесь сложно.

Как вы видите сейчас нынешний ход развертывания военной операции в ближайшие месяцы.

Сегодня уже видно, что о какой-то победе над Украиной ни Путин, ни российские политики уже не говорят и не мечтают даже. Российские войска становятся в оборону, строят в Крыму оборонительные сооружения, в Донбассе, Луганской области, опасаются очередного наступления Вооруженных Сил Украины на Запорожском направлении и на других. Вооруженные силы прекрасно осведомлены о ситуации. По всем параметрам, как это кажется со стороны, видно, что поражение России неизбежно. Это с одной стороны. С другой стороны, не весь потенциал РФ исчерпан, они будут продолжать, скорее всего, мобилизацию и будут вооружать остатками оружия фронты на территории Украины. Поэтому ожидать какого-нибудь чуда не приходится. В зимней кампании будут очередные успехи Вооруженных Сил Украины по разным направлениям. Думать не будем, но то, что эти успехи произойдут, видят все, в том числе и в Российской Федерации. Проблемы поставки ВСУ западной военной техники – самый острый вопрос на сегодняшний день, который является главным не только у украинского руководства, но и в Европе, и в США. Поэтому прогнозировать, что завтра случится победа, сложно, но в следующем году эта война закончится полной победой Вооруженных Сил Украины над российской армией.