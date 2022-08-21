Об этом в эфире Еспресо сказал координатор мониторинговой группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"С формальной точки зрения можно применить 5 статью НАТО в случае аварии на ЗАЭС. Нет сомнения в том, что если произойдет какой-то взрыв или утечка радиации и она попадет на территорию страны НАТО, а первопричиной будет провокация РФ, то вполне возможно это расценивать как атаку и враждебные действия против страны НАТО и применение статьи 5 вполне возможно", – отметил он.

По мнению Машовца, эта история является информационной спецоперацией России.

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"Я считаю, что эти заявления носят упреждающий характер для того, чтобы нивелировать замысел военно-политического руководства РФ на стратегическом уровне. Они пытаются реализовать положения ИПСО в отношении ЗАЭС - повлиять на поставки оружия Украине посредством этой провокации и повлиять на готовность Украины к переговорам" , – добавил аналитик.

Он напомнил, что на атомных станциях есть системы защиты.

"Конечно, россияне знают, как ее обойти и что нужно сделать, чтобы она не сработала. Большой вопрос, решится ли Россия на это. Я очень сильно сомневаюсь, что они пойдут до конца. Это скорее имеет какой-то пропагандистский смысл, чем попытку достичь рокового результата", - подытожил Машовец.