Заявления по применению 5-й статьи НАТО при атаке на ЗАЭС носят упреждающий характер, - координатор "Информсопротивления" Машовец
Россия через шантаж в вопросе Запорожской атомной электростанции хочет снизить темпы поставки оружия Украине и склонить украинские власти к переговорам
Об этом в эфире Еспресо сказал координатор мониторинговой группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.
"С формальной точки зрения можно применить 5 статью НАТО в случае аварии на ЗАЭС. Нет сомнения в том, что если произойдет какой-то взрыв или утечка радиации и она попадет на территорию страны НАТО, а первопричиной будет провокация РФ, то вполне возможно это расценивать как атаку и враждебные действия против страны НАТО и применение статьи 5 вполне возможно", – отметил он.
По мнению Машовца, эта история является информационной спецоперацией России.
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"Я считаю, что эти заявления носят упреждающий характер для того, чтобы нивелировать замысел военно-политического руководства РФ на стратегическом уровне. Они пытаются реализовать положения ИПСО в отношении ЗАЭС - повлиять на поставки оружия Украине посредством этой провокации и повлиять на готовность Украины к переговорам" , – добавил аналитик.
Он напомнил, что на атомных станциях есть системы защиты.
"Конечно, россияне знают, как ее обойти и что нужно сделать, чтобы она не сработала. Большой вопрос, решится ли Россия на это. Я очень сильно сомневаюсь, что они пойдут до конца. Это скорее имеет какой-то пропагандистский смысл, чем попытку достичь рокового результата", - подытожил Машовец.
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