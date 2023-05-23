Заявления Орбана против Украины и ЕС рекордно обвалили курс местной валюты

Об этом пишет Bloomberg.

Во вторник форинт упал на 0,9% до 377,28 по отношению к евро, что является самым плохим дневным показателем среди валют развивающихся рынков.

Позже во вторник центральный банк Венгрии, как ожидается, примет решение о первом в этом году понижении процентной ставки.

Центральный банк намерен снизить ключевую процентную ставку "овернайт" на один процентный пункт до 17% согласно оценкам аналитиков и ожиданиям рынка. Центральный банк заявил, что рассматривает этот шаг как начало серии понижений стоимости официальных заимствований.

В течение большей части 2023 года ключевая ставка в Венгрии на уровне 18% привлекала инвесторов, благодаря чему форинт с начала года вырос на 6% по отношению к евро, уступая лишь мексиканскому, колумбийскому и чилийскому песо среди развивающихся стран.

"Снижение ставки овернайт сделает форинт более чувствительным к негативным новостям, связанным как с внутренними, так и с внешними факторами", – сказал Петр Матис, старший валютный аналитик In Touch Capital Markets.

"Венгрии, возможно, придется дольше ждать, пока Европейская комиссия разблокирует средства ЕС после того, как страна объявила, что заблокирует очередной транш финансовой поддержки для Украины", – добавил он.