Заявления Орбана откровенно расистские, - Европарламент

Об этом пишет Politico.

"Мы, лидеры политических групп Европейского парламента, решительно осуждаем недавнее откровенно расистское заявление премьер-министра Орбана о нежелании становиться "народом смешанной расы", – говорится в документе.

Заявление сделано от имени парламентской конференции, в которую входят лидеры крупнейших политических групп Европейского парламента и его главы Роберты Мецоли.

Лидеры парламента утверждают, что высказывание Орбана серьезно противоречит основным договорам ЕС о предотвращении расизма и дискриминации, и что "подобным неприемлемым заявлениям, явно противоречащим нашим ценностям, закрепленным также в договорах ЕС, нет места в наших сообществах".

В связи с этим авторы заявления предлагают Еврокомиссии продолжить блокировку на передачу Венгрии фондов Евросоюза, которая была введена ранее из-за опасений, что деньги будут использованы неблагополучно.