Заявления Орбана откровенно расистские, - Европарламент
Лидеры основных групп Европарламента назвали высказывания венгерского премьера Виктора Орбана "непростительными" и "откровенно расистскими"
Об этом пишет Politico.
"Мы, лидеры политических групп Европейского парламента, решительно осуждаем недавнее откровенно расистское заявление премьер-министра Орбана о нежелании становиться "народом смешанной расы", – говорится в документе.
Заявление сделано от имени парламентской конференции, в которую входят лидеры крупнейших политических групп Европейского парламента и его главы Роберты Мецоли.
Лидеры парламента утверждают, что высказывание Орбана серьезно противоречит основным договорам ЕС о предотвращении расизма и дискриминации, и что "подобным неприемлемым заявлениям, явно противоречащим нашим ценностям, закрепленным также в договорах ЕС, нет места в наших сообществах".
В связи с этим авторы заявления предлагают Еврокомиссии продолжить блокировку на передачу Венгрии фондов Евросоюза, которая была введена ранее из-за опасений, что деньги будут использованы неблагополучно.
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