Заявления о недопуске граждан без COVID-сертификатов на участки в Харькове – это фейк, - представитель ТИК
Член Харьковской территориальной комиссии Харьковского района Харьковской области от партии "Европейская Солидарность" Екатерина Поп назвала информацию о недопуске граждан без COVID-сертификатов на участки в Харькове фейком
Об этом сообщает "Прямой" .
По ее словам, информация о недопуске на избирательные участки в Харькове граждан без сертификатов вакцинации против COVID-19, обнародованная Михаилом Радуцким из "Слуги народа", не соответствует действительности.
"Это заявление полностью фейковое и ложное, поскольку Михаил Радуцкий распространял информацию, которая не подтверждается никаким нормативно-правовым актом. И мы как территориальная избирательная комиссия обеспечиваем организацию и подготовку проведения голосования в городе Харькове, то есть в Харьковской территориальной объединенной общине", – сказала Поп.
Она отметила, что ни в одном из нормативно-правовых актов нет ограничения избирательных прав лиц, если у них отсутствует сертификат или какой-либо другой документ, подтверждающий их вакцинацию или осуществление ими ПЦР-теста.
"Поэтому мы заявляем, что избиратели должны приходить на участки для голосования. Избиратели не должны разрешать ограничивать их права, гарантированные Конституцией", - отметила Поп.
"Мы полностью готовы к проведению выборов, к организации дня голосования. И просим наших избирателей не обращать внимание на полностью фейковые обращения от Михаила Радуцкого, которые вчера прозвучали в эфире. И еще обращаем внимание на то, что мы не уполномочены рассматривать такие заявления", – сказала Поп.
"Мы полностью готовы и полностью опротестовываем это заявление. Я надеюсь, харьковчане и все жители Харьковского объединенного территориального общества не будут прислушиваться к такому. Поскольку даже представители наблюдателей от "ОПОРА", которые у нас официально зарегистрированы, и руководитель этой сети заявили о том, что такое заявление может снизить явку на 5%. И это критично", - отметила Поп.
- Напомним, руководитель Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко назвала фейком информацию о допуске на избирательные участки только вакцинированных.
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