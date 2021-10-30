Заявления о недопуске граждан без COVID-сертификатов на участки в Харькове – это фейк, - представитель ТИК

Об этом сообщает "Прямой" .

По ее словам, информация о недопуске на избирательные участки в Харькове граждан без сертификатов вакцинации против COVID-19, обнародованная Михаилом Радуцким из "Слуги народа", не соответствует действительности.

"Это заявление полностью фейковое и ложное, поскольку Михаил Радуцкий распространял информацию, которая не подтверждается никаким нормативно-правовым актом. И мы как территориальная избирательная комиссия обеспечиваем организацию и подготовку проведения голосования в городе Харькове, то есть в Харьковской территориальной объединенной общине", – сказала Поп.

Она отметила, что ни в одном из нормативно-правовых актов нет ограничения избирательных прав лиц, если у них отсутствует сертификат или какой-либо другой документ, подтверждающий их вакцинацию или осуществление ими ПЦР-теста.

"Поэтому мы заявляем, что избиратели должны приходить на участки для голосования. Избиратели не должны разрешать ограничивать их права, гарантированные Конституцией", - отметила Поп.

"Мы полностью готовы к проведению выборов, к организации дня голосования. И просим наших избирателей не обращать внимание на полностью фейковые обращения от Михаила Радуцкого, которые вчера прозвучали в эфире. И еще обращаем внимание на то, что мы не уполномочены рассматривать такие заявления", – сказала Поп.

"Мы полностью готовы и полностью опротестовываем это заявление. Я надеюсь, харьковчане и все жители Харьковского объединенного территориального общества не будут прислушиваться к такому. Поскольку даже представители наблюдателей от "ОПОРА", которые у нас официально зарегистрированы, и руководитель этой сети заявили о том, что такое заявление может снизить явку на 5%. И это критично", - отметила Поп.