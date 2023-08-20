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OPINION

Заявления о "длинной войне" по популизму равны "двум-трем неделям"

Карл Волох
20 августа, 2023 воскресенье
18:05
Мнение

Западные правительства поддерживают Украину ровно, пока считают, что это на пользу их народам

До власти стало доходить, что бравурные популистские заявления о скорой и безоговорочной победе с хорошего пиарного хода превратились в свою противоположность. И ее спикеры перешли на "строгую правду войны" а-ля сэр Уинстон. Теперь, кажется, они очень гордятся этим своим притворным суровым правдорубством по поводу "лет войны впереди".

Есть только одна проблема в этой истории. А спросили ли вы, уважаемые х**плеты, мнение по этому поводу наших партнеров, за чей почти исключительный счет война и ведется?

Я в сотый раз пытаюсь объяснить, что западные правительства поддерживают Украину ровно столько, пока считают, что это на пользу их народам и, извините за прозу жизни, их политическим силам.

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Скажу больше: даже если властные (ныне) партии будут настаивать на безоговорочной поддержке Украины, не факт, что завтра электорат не сменит их у руля. А без их (западных правительств) поддержки даже эффективно противостоять московитам (не говорю уж об освобождении страны) будет весьма проблематично.

Поэтому заявление о "годах" по уровню популизма мало чем отличается от "двух-трех недель".

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Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.

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