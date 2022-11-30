Заявления о 100 тыс. погибших украинских военных подыграют российской пропаганде, - офицер ВСУ Лапин
Офицер ВСУ Игорь Лапин убежден, что информация о 100 тыс. погибших украинских военных и 20 тыс. гражданских не соответствует действительности
Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо"
"По поводу цифры, которую назвала Урсула фон дер Ляен, есть ряд разногласий. Если цифра в 100 тыс. погибших украинских военных является правдой, то получается, что ранеными мы имеем более 300 тыс. То есть, в такой ситуации мы потеряли бы 100 бригад "Если ВСУ потеряли более 100 бригад, то сколько же тогда у нас их есть!? Поскольку мы до сих пор успешно выжимаем врага с нашей территории", - пояснил Лапин.
Офицер ВСУ подчеркнул, что любые заявления о количестве потерь военных ВСУ будут подыгрывать российской пропаганде.
"Количество погибших украинских военных, озвученное Урсулой фон дер Ляен, не соответствует действительности и существует большая опасность таких заявлений. Ведь сначала было заявлено о 100 тыс. погибших украинских военных и 20 тыс. гражданских. Следовательно, получается, что тезисы Российской Федерации о том, что они бьют только по военным объектам, снова будет транслировать российская пропаганда. С другой стороны, заявлено о 20 тыс. погибших гражданских. У нас только в Мариуполе до 24 февраля проживало более 500 тыс. человек. , Херсоне и других временно оккупированных территориях, погибло только 20 тыс. украинцев? Поэтому это никак не может соответствовать действительности", - добавил он.
- 30 ноября глава Еврокомиссии фон дер Ляен заявила о 100 тыс. погибших украинских военных. Позже эти данные вырезали из ее выступления
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