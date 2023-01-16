Заявления Илларионова и Медведчука – это начало новой волны информационной кампании РФ в Украине, – советник министра МВД Денисенко
Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел Украины, отметил, что пророссийские телеграм-каналы с армией ботов будут раскручивать две темы: появление в России какого-то страшного оружия и возвращение в Украину "партии мира"
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Россияне начинают новую волну информационной кампании на территории Украины. Мы имеем в последнее время два посилия от РФ. Первый – то, что в ближайшее время у России появится или уже есть супероружие, которое по-другому будет позволять вести войну и как сказал Андрей Илларионов (экс-советник Путина, – ред.), что это будет совсем другая война. Однако, с моей точки зрения, это абсолютная чушь, которая не имеет ничего общего с реальностью, потому что ничего нового россияне нам не смогут показать. И это нужно четко понять", – подчеркнул советник министра внутренних дел Украины.
Вадим Денисенко заметил, что таким образом они пробуют сеять страх и рассказывать о каком-то вундерваффе (удивительное оружие, – ред.), которого мир не видел, но его у россиян нет и не будет.
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"А второй момент – статья Медведчука, в которой надо смотреть на один ключевой момент, в общем-то там мы ничего нового не увидели, а главный посыл состоит в том, что нужно возвращать "партию мира" и она должна победить, потому что Зеленский "воюет до последнего украинца". Собственно говоря, два этих простых посыла о том, что у России есть какое-то страшное оружие и его нужно бояться, а украинская власть хочет воевать до последнего человека в стране – и будут раскручиваться в пророссийских СМИ, которые, к сожалению, невозможно закрыть на территории Украины, я имею в виду, телеграм-каналы, действующие через армию ботов", - объяснил Денисенко.
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