Заявления главарей "Л/ДНР" об эвакуации - окончательная агония, нам следует готовиться к более сильным обстрелам, - Геращенко

Об этом он написал в Telegram.



"Заявления лидеров террористических организаций "Л/ДНР" Пушилина и Пасечника это, по-моему, окончательная агония Минских соглашений. О каких выборах на оккупированных территориях может идти речь, если они нагло лгут своим заложникам о несуществующем наступлении ВСУ. Судя по всему, готовятся масштабные провокации с еще более массированным обстрелом украинской территории", – написал Геращенко.



Советник министра МВД добавил, что Украина ответит на это правдой и покажет всему миру, что ВСУ стоят на своих позициях и не собираются подыгрывать врагам.

Ранее сообщалось, что главы "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию. Прежде всего эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди. Пушилин заявил, что по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места для приема и размещения людей.

Позже оккупационные власти Крыма заявили, что при необходимости готовы принять на полуострове эвакуированных жителей ОРДЛО.

В то же время в Кремле заявили, что ничего не знают об эвакуации. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb