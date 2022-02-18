Заявления главарей "Л/ДНР" об эвакуации - окончательная агония, нам следует готовиться к более сильным обстрелам, - Геращенко
Советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что после заявлений главарей "ДНР" Дениса Пушилина и "ЛНР" Леонида Пасечника об эвакуации населения ОРДЛО в Россию Украине следует готовиться к более масштабным обстрелам
Об этом он написал в Telegram.
"Заявления лидеров террористических организаций "Л/ДНР" Пушилина и Пасечника это, по-моему, окончательная агония Минских соглашений. О каких выборах на оккупированных территориях может идти речь, если они нагло лгут своим заложникам о несуществующем наступлении ВСУ. Судя по всему, готовятся масштабные провокации с еще более массированным обстрелом украинской территории", – написал Геращенко.
Советник министра МВД добавил, что Украина ответит на это правдой и покажет всему миру, что ВСУ стоят на своих позициях и не собираются подыгрывать врагам.
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