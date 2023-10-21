Заявления ЕС и США определяют новый подход Штатов и Западного мира к помощи Украине, - дипломат Щербак
Дипломат, общественный деятель, писатель, бывший Посол Украины в Израиле, США, Канаде Юрий Щербак считает, что заявления на саммите ЕС-США определяют новый подход Штатов и Западного мира относительно помощи Украине
Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".
"Мы с вами переживаем переломный момент в истории, мы прекрасно понимаем, что от того, как закончится эта война между Россией и Украиной, а также террористический акт ХАМАС против Израиля, во многом зависит дальнейшая судьба не только Украины и Европы, но и всего мира ", – отметил он.
Дипломат отметил, что Байден поставил на одну доску кровавых террористов ХАМАС и агрессора Путина и это имеет значение не только моральное, но и политическое.
"Но я подумал дальше, когда начал глубже размышлять над этой ситуацией, что таким образом мне кажется, что Байден фактически определил Украину также как ближайшего союзника США, нечлена НАТО, которым является Израиль с самого начала. И мне кажется, что это тоже имеет важное значение. Пока, на мой взгляд, это фактическое признание статуса сегодняшней Украины, но не исключено, что будет и юридическое, а я понимаю, что лучшим статусом было бы для нас членство в НАТО и такой статус очень важен для нашей безопасности. ", - подчеркнул Щербак.
Он отметил, что для Украины главное - это бюджетное обращение к Конгрессу, чтобы Конгресс назначил более 100 млрд долларов помощи для Украины, Израиля, Тайваня и построения стены между Мексикой и США.
"Я думаю, что эта речь и сегодняшнее заявление Саммита ЕС и США дополняют в очень важных компонентах друг друга, и фактически определяют новый подход, возможно новый пакет помощи и фиксируют момент выбора США и Западного мира в отношении Украины и того, что мы должны победить, а они – оказать нам всяческую полноценную помощь", - отметил дипломат.
- 20 октября Байден выступил с речью о войне в Украине и Израиле. При этом он сравнил российского диктатора Владимира Путина с ХАМАСом.
- Через несколько часов Администрация Белого дома подала запрос в Конгресс об экстренном финансировании на сумму более 100 млрд долларов для поддержки Израиля и Украины. Большинство средств – 61 млрд долларов – выделяется для Украины.
- 20 октября президент США Джо Байден, поднимаясь по лестнице в самолет, утвердительно ответил на вопрос репортера о том, стоит ли Израилю отложить наземное вторжение в сектор Газа.
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