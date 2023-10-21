Заявления ЕС и США определяют новый подход Штатов и Западного мира к помощи Украине, - дипломат Щербак

Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы с вами переживаем переломный момент в истории, мы прекрасно понимаем, что от того, как закончится эта война между Россией и Украиной, а также террористический акт ХАМАС против Израиля, во многом зависит дальнейшая судьба не только Украины и Европы, но и всего мира ", – отметил он.

Дипломат отметил, что Байден поставил на одну доску кровавых террористов ХАМАС и агрессора Путина и это имеет значение не только моральное, но и политическое.

"Но я подумал дальше, когда начал глубже размышлять над этой ситуацией, что таким образом мне кажется, что Байден фактически определил Украину также как ближайшего союзника США, нечлена НАТО, которым является Израиль с самого начала. И мне кажется, что это тоже имеет важное значение. Пока, на мой взгляд, это фактическое признание статуса сегодняшней Украины, но не исключено, что будет и юридическое, а я понимаю, что лучшим статусом было бы для нас членство в НАТО и такой статус очень важен для нашей безопасности. ", - подчеркнул Щербак.

Он отметил, что для Украины главное - это бюджетное обращение к Конгрессу, чтобы Конгресс назначил более 100 млрд долларов помощи для Украины, Израиля, Тайваня и построения стены между Мексикой и США.

"Я думаю, что эта речь и сегодняшнее заявление Саммита ЕС и США дополняют в очень важных компонентах друг друга, и фактически определяют новый подход, возможно новый пакет помощи и фиксируют момент выбора США и Западного мира в отношении Украины и того, что мы должны победить, а они – оказать нам всяческую полноценную помощь", - отметил дипломат.