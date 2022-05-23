Заявлением по Тайваню Байден предупреждает не только Китай, но и Путина, - Огрызко

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Президент США Джо Байден предостерег Китай от военного вторжения в Тайвань. Он подчеркнул, что США применят силу, если Китай вторгнется в Тайвань. Я считаю, что это сигнал не только для Китая, но и для Путина также. Поскольку это последнее очень жесткое". Эти слова адресованы лидеру Китая и России, однако, мне кажется, в большей степени эти слова адресованы Путину, что означает, что если он пойдет дальше, то со стороны США будут реальные шаги, которые окончательно свернут Российскую Федерацию”, – объяснил Огрызко.

Огрызко подчеркнул, что в Кремле прекрасно понимают, к чему приведет эта война и пытаются возобновить переговорный процесс с Украиной.

"Сегодня в Кремле прекрасно понимают, к чему приведет эта война. Мединский заявил, что Украина не хочет возобновлять переговорный процесс. Это свидетельствует о том, что там понимают сигналы, которые им посылает США. Поскольку усиленные поставки тяжелого оружия означает, что скоро РФ выгонят с территории Украины.На встречу в Рамштайн , которая состоится сегодня, думаю, будут рассматривать вопрос ускоренной доставки оружия для Украины.Путин понимает, что проиграл и не может ничего этому противопоставить.Поэтому и заговорили в Кремле о возобновлении переговорного процесса.Это попытка выскочить, хотя бы как-то из этой ситуации", - добавил Огрызко.

15 апреля Китай устроил военные учения в ответ на визит делегации США в Тайвань.

Президент США Джо Байден заявил , что Вашингтон готов применить военную силу в случае нападения Китая на Тайвань.

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