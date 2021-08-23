Заявление Зеленского якобы на Крымской платформе Россию впервые признали оккупантом - неправда, - Елисеев

Об этом украинский дипломат, экс-заместитель министра иностранных дел Константин Елисев заявил в Twitter.



"Заявление Зеленского о том, что в декларации Крымской платформы Россию впервые на международном уровне признано государством-оккупантом - откровенная ЛОЖЬ!" - написал Елисеев в соцсети.



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Дипломат пояснил, что впервые РФ была названа агрессором в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 19 декабря 2016 на 71-й сессии международного органа.



Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что подписанный 23 августа на саммите документ впервые на международном уровне признает РФ агесором.



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"У нас есть одобренная всеми участниками декларация Крымской платформы, она четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма Россией. Впервые на международном уровне РФ признали государством-оккупантом", - заявил президент.



"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, предусматривающая механизм для защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова. 45 стран и международных организаций были представлены на саммите, в частности присутствовали 10 президентов и 4 главы правительства. На "Крымской плафторме" были и представители всех членов НАТО и ЕС.



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