Заявление Володина в отношении Польши подтверждает, что империализм в РФ преуспевает, - польский политик Чех
Заявление спикера госдумы РФ Вячеслава Володина о том, что Польша якобы должна вернуть России какие-то земли, подтверждает то, что российский империализм никуда не делся
Об этом сказал польский политик Мирослав Чех в эфире Эспрессо.
"Уже была реакция. Спикер правительства сказал, что это абсолютно неуместная позиция - Советский Союз и Российская империя нанесли Польше большие убытки, большие страдания", - сказал он.
По мнению Чеха, эта российская позиция, и, в частности, Володина подтверждает только то, что российский империализм никуда не делся.
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"Он в своем воображении процветает и планирует, как и планировал захват Украины, так же и захват территорий других стран. Дмитрий Медведев вообще заявил, что Польша оккупирована. В пропагандистских и политических представлениях кремлевской верхушки мир находится в параллельной реальности и они в ней живут и между собой такие темы обсуждают. Мы знаем с 2014 года, что это больное представление", – считает политик.
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