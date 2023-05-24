Об этом сказал польский политик Мирослав Чех в эфире Эспрессо.

"Уже была реакция. Спикер правительства сказал, что это абсолютно неуместная позиция - Советский Союз и Российская империя нанесли Польше большие убытки, большие страдания", - сказал он.

По мнению Чеха, эта российская позиция, и, в частности, Володина подтверждает только то, что российский империализм никуда не делся.

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"Он в своем воображении процветает и планирует, как и планировал захват Украины, так же и захват территорий других стран. Дмитрий Медведев вообще заявил, что Польша оккупирована. В пропагандистских и политических представлениях кремлевской верхушки мир находится в параллельной реальности и они в ней живут и между собой такие темы обсуждают. Мы знаем с 2014 года, что это больное представление", – считает политик.