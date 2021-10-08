Заявление Третьяковой о смерти Полякова: 15 "слуг народа" вышли из партийного чата

Об этом журналистам в кулуарах сообщил один из депутатов-слуг Александр Качура, передает LB.ua .

15 народных депутатов фракции "Слуга народа" вышли из партийного чате после того, как Галина Третьякова прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова.

"Если в чате такое начинают писать, то, считаю, он не нужен. Решать какие-то вопросы мы можем здесь, в зале", - отметил Качура.

Также чат покинули депутаты Ирина Верещук, Богдан Яременко и другие.

Нардеп считает, что такая ситуация не может обойтись только извинением. Он назвал высказывания коллеги аморальными.

Напомним, 8 октября нардепка- "слуга" Галина Третьякова написала в партийном чатео смерти Антона Полякова : "одним врагом стало меньше". Нардеп Гео Лерос опубликовал скриншот сообщения .

Руководители парламентских фракций требуют снять Галину Третьякову с должности председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов.

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