Об этом заявил дипломат Игорь Харченко в эфире Еспресо.

"Заявление генсека НАТО - чрезвычайно сильное политическое заявление. После него становится понятным, что другого сценария, кроме поражения РФ, ни одна страна НАТО не видит. На уровне генсека сделать такое политическое заявление означает только одно: никакого другого выхода у России, кроме поражения, нет. Это приглашение к капитуляции", - считает он.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что проигрыш Украины против России в полномасштабной войне также будет означать поражение НАТО.