Заявление Столтенберга, что победа РФ в Украине станет поражением НАТО, – это приглашение россиян к капитуляции, - дипломат Харченко
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал чрезвычайно сильное политическое заявление, когда сказал, что поражение Украины в войне станет также поражением Альянса
Об этом заявил дипломат Игорь Харченко в эфире Еспресо.
"Заявление генсека НАТО - чрезвычайно сильное политическое заявление. После него становится понятным, что другого сценария, кроме поражения РФ, ни одна страна НАТО не видит. На уровне генсека сделать такое политическое заявление означает только одно: никакого другого выхода у России, кроме поражения, нет. Это приглашение к капитуляции", - считает он.
- Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что проигрыш Украины против России в полномасштабной войне также будет означать поражение НАТО.
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