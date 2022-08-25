Заявление Шойгу по поводу замедления наступления говорит об определенном исчерпании наступательных возможностей россиян, но это не означает перелом на линии фронта, - Згурец

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Количество воздушных атак 24 августа было значительно, начиная с 6 и до 13 по каждой области, что мешало нам праздновать День Независимости. Если говорить о ракетных ударах, то медленно летящие крылатые ракеты с большой дальностью мы научились сбивать. Фактически, в россиян ракет для нанесения гарантированных ударов, как "Кинжал" и другие, ограниченное количество, поэтому они их не применяли, откладывая на более неотложные периоды боевых действий",- пояснил военный аналитик.

Сергей Згурец заметил, что риски ракетных ударов со стороны противника сохраняются.

"Также 24 августа прозвучало заявление Шойгу о замедлении наступления и, я думаю, что интегрально можно говорить об определенном исчерпании наступательных возможностей РФ, хотя это не означает, что перелом на линии фронта полностью обеспечен. Будем надеяться, что наш потенциал будет усиливаться, и это позволит в ближайшей перспективе говорить о переломе на линии фронта", - отметил Згурец.

24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия сознательно замедляет темпы наступления в Украине, чтобы "избежать жертв среди мирного населения".

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