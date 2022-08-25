Заявление Шойгу по поводу замедления наступления говорит об определенном исчерпании наступательных возможностей россиян, но это не означает перелом на линии фронта, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что у россиян ограничено количество ракет для нанесения гарантированных ударов, поэтому они пока их не применяют, откладывая на более неотложные периоды боевых действий
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Количество воздушных атак 24 августа было значительно, начиная с 6 и до 13 по каждой области, что мешало нам праздновать День Независимости. Если говорить о ракетных ударах, то медленно летящие крылатые ракеты с большой дальностью мы научились сбивать. Фактически, в россиян ракет для нанесения гарантированных ударов, как "Кинжал" и другие, ограниченное количество, поэтому они их не применяли, откладывая на более неотложные периоды боевых действий",- пояснил военный аналитик.
Сергей Згурец заметил, что риски ракетных ударов со стороны противника сохраняются.
"Также 24 августа прозвучало заявление Шойгу о замедлении наступления и, я думаю, что интегрально можно говорить об определенном исчерпании наступательных возможностей РФ, хотя это не означает, что перелом на линии фронта полностью обеспечен. Будем надеяться, что наш потенциал будет усиливаться, и это позволит в ближайшей перспективе говорить о переломе на линии фронта", - отметил Згурец.
- 24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия сознательно замедляет темпы наступления в Украине, чтобы "избежать жертв среди мирного населения".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.55
Покупка 39.55Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 39.49Продажа 40.48
- Актуальное
- Важное