English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Заявление Санду о выводе войск РФ из Приднестровья – это попытка закрепить статус Молдовы относительно движения в ЕС, – политический аналитик Чобану
Эксклюзив

Заявление Санду о выводе войск РФ из Приднестровья – это попытка закрепить статус Молдовы относительно движения в ЕС, – политический аналитик Чобану

19 мая, 2022 четверг
18:24
война с Россией Майя Санду

Виктор Чобану, политический аналитик из Молдовы считает, что такие заявления звучат постоянно со стороны властей Молдовы, но Майя Санду, пользуясь историческим моментом, пытается официально закрепить намерения Молдовы стать кандидатом в ЕС

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Аналитик из Молдовы отметил: "Заявление о выводе российских войск с территории Приднестровья уже традиционно. В течение тридцати лет все официальные представители Республики Молдова с разной степенью интенсивности произносили эту фразу в Кишиневе, особенно после обещания России в 1999 году на Стамбульском саммите вывести оттуда свои войска и эвакуировать вооруженные склады в Колбасной, которые еще остаются во времена Советского Союза".

Виктор Чобану видит заявление Майи Санду, прозвучавшее с трибуны Евросоюза как продолжение темы по подаче заявки Украины, а затем уже Молдовы и Грузии, о предоставлении статуса страны-кандидата в ЕС.

"Понятно, что в первую очередь этот статус получит Украина даже никаких вопросов не возникает. А вот Республика Молдова пытается в этой достаточно сложной ситуации, воспользоваться исторической возможностью, но не факт, что Молдова скоро получит такой статус", - отметил политический эксперт.

Аналитик напомнил, что вектором победы на президентских и парламентских выборах в Молдове, который тогда объявила Майя Санду и ее партия "Действие и солидарность", было окончательное и безвозвратное движение в сторону Европейского Союза. Сейчас Санду пытается закрепить этот статус, именно с этим связано заявление о выводе войск.

  • ЕС приветствовал "сдержанную реакцию Молдовы" на обострение в непризнанном Приднестровье
  • 7 мая президент Молдовы Мая Санду заверила, что государству по состоянию на данный момент ничего не угрожает
  • 10 мая глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что президент России Владимир Путин решил начать войну на территории оккупированного Приднестровья в Молдове.
  • 13 мая президент Зеленский заявил, что в непризнанном Приднестровье может быть до 15 тыс. войск.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ЕС
Читайте также:
Данило Лубківський
18 мая, 2022 среда
Цель Путина – уничтожение Украины, – дипломат Лубкивский о реакции Кремля на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Зруйнована Охтирка
17 мая, 2022 вторник
В Евросоюзе считают, что восстановление Украины можно финансировать только в обмен на реформы, - Sueddeutsche Zeitung
Марія Захарова
19 мая, 2022 четверг
Россия подготовила "сюрприз" в ответ на вступление Финляндии в НАТО
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.44
    Покупка 31.44
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.88
    Продажа 33.64
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
19 мая
19:09
В Северодонецке из-за обстрелов погибли 12 человек, еще 40 получили ранения
19:02
Основные усилия противник сосредоточил на Донецком направлении, однако без особого успеха - Генштаб
18:47
Эксклюзив
Мирослава Гонгадзе
Более 70% американцев поддерживают предоставление оружия Украине, - Мирослава Гонгадзе
18:34
Для нас это так же важно, как и оружие, – Шмыгаль призвал G7 предоставить Украине срочное финансирование
18:32
Алексей Данилов
"Кончится война - будет вся свобода слова": Данилов прокомментировал решение СНБО об отключении Еспресо, Прямого и 5 канала из сети Т2
18:31
На фото воспитанники Луганского областного дома ребенка №2
Дети-беженцы с Луганщины отметили День вышиванки в Словении
18:28
Джо Байден
Байден: Финляндия и Швеция отвечают всем требованиям НАТО, с нетерпением жду возможности назвать их членами Альянса
18:13
На блокпостах в Запорожье оккупанты не выпускают автомобили: очередь уже более 1000 машин
18:09
На Харьковщине оккупанты изнасиловали девятимесячную девочку, 9-летних девочек, 10-летних мальчиков и пожилых мужчин, - Денисова
18:07
Борис Джонсон
Великобритания предоставит Украине дополнительную военную помощь на 1,3 млрд фунтов, - Джонсон
17:59
Анонс
Украинская группа Green Silence в проекте Voices from U на Еспресо в 23:00
17:49
На Харьковщине с 5 мая украинские защитники освободили 23 населенных пункта от оккупантов
17:34
Новые локомотивы, модернизация железных и автодорог. Украина и США подписали Меморандум о транспортном сотрудничестве
17:34
На фото беженцы из Украины, которые встретились с Джонсоном
С начала войны в Великобританию прибыли более 50 тыс. украинских беженцев, страна выдала более 100 тыс. виз
17:33
В России всего за неделю сгорели пять военкоматов, – Генштаб ВСУ
17:29
В Черкассах создали боевую вышиванку: аналогов ей в мире нет
17:19
Обновлено
Суд над российским оккупантом Шишимариным продлится 20 мая
17:08
В Полтавской области судят двух российских оккупантов, которые обстреливали жилые кварталы Харьковщины
17:07
Из Мариуполя в фильтрационный лагерь 18 мая оккупанты доставили 127 человек, в том числе 12 детей, - советник мэра
17:02
На фото беженцы из Украины находятся во временном жилье в Эстонии
Ежедневно в Эстонию прибывает около 500 украинцев, большинство пересекают границу с территории России
17:00
"Подберите оружие чужое, украинское, и себе ноги прострелите". Оккупант советует побратиму "оформлять" путевку в Россию
16:59
Флаг Польши
Как Польша помогает беженцам из Украины?
16:47
Оккупанты обстреляли Сумщину с территории РФ: повреждены дом и хозяйственные постройки
16:44
Эксклюзив
Алексей Соболев
Если после войны восстановится хотя бы половина бизнеса – это будет чудо, – директор "Прозорро.Продаж" Соболев
16:37
В Украине "Русское радио" теперь будет звучать как "Радио Байрактар", – Нацсовет телерадиовещания
16:32
Посевная под прикрытием: ВСУ показали, как охраняют работу аграриев
16:23
Эксклюзив
Враг уйдет с Юга Украины, если понесет критические потери на Востоке, - внештатный советник МВД Смирнов
16:14
Rutube
В России признали, что до сих пор не смогли восстановить Rutube после кибератаки 9 мая
16:13
Интервью
Происходящее сейчас – совсем другой уровень войны, чем в 2014 году – волонтер Ирина Вовк
16:12
Общая мощность выпущенных по Мариуполю снарядов больше, чем сброшенной на Хиросиму атомной бомбы, – мэр
16:01
McDonald&#39;s продает свои российские активы местному партнеру-франчайзе
15:48
С Луганщины 19 мая эвакуировали 37 человек, в том числе пятерых детей
15:48
"Ходим без снаряжения, чеченцы называют мясом": мобилизованные оккупантами жители ОРДО хотят уйти с позиций, – перехват
15:27
Ущерб в Чернобыльской зоне в результате российского вторжения в настоящее время превышает 2.5 млрд гривен
15:26
Янукович
Незаконно переправил из Украины в РФ 20 человек: суд разрешил арестовать Януковича
15:22
Эксклюзив
Политическая сегрегация и двойные стандарты для Украины и Грузии, - политолог Юнус о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
15:14
Эксклюзив
Роман Костенко
Россия постарается захватить Юг и вернуть Украину в сферу своего влияния, - полковник СБУ Костенко
15:05
Автогаз подорожал за день на гривню после того, как правительство отменило регулирование цен
15:04
В Варшаве создали петицию с требованием вернуть Алисе из Мариуполя маму, с которой ее разлучили оккупанты
14:53
Кулеба
Украине не нужны суррогаты статуса кандидата на членство ЕС, они демонстрируют "второсортное" отношение, - Кулеба
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV