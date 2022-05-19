Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Аналитик из Молдовы отметил: "Заявление о выводе российских войск с территории Приднестровья уже традиционно. В течение тридцати лет все официальные представители Республики Молдова с разной степенью интенсивности произносили эту фразу в Кишиневе, особенно после обещания России в 1999 году на Стамбульском саммите вывести оттуда свои войска и эвакуировать вооруженные склады в Колбасной, которые еще остаются во времена Советского Союза".



Виктор Чобану видит заявление Майи Санду, прозвучавшее с трибуны Евросоюза как продолжение темы по подаче заявки Украины, а затем уже Молдовы и Грузии, о предоставлении статуса страны-кандидата в ЕС.



"Понятно, что в первую очередь этот статус получит Украина даже никаких вопросов не возникает. А вот Республика Молдова пытается в этой достаточно сложной ситуации, воспользоваться исторической возможностью, но не факт, что Молдова скоро получит такой статус", - отметил политический эксперт.



Аналитик напомнил, что вектором победы на президентских и парламентских выборах в Молдове, который тогда объявила Майя Санду и ее партия "Действие и солидарность", было окончательное и безвозвратное движение в сторону Европейского Союза. Сейчас Санду пытается закрепить этот статус, именно с этим связано заявление о выводе войск.

ЕС приветствовал "сдержанную реакцию Молдовы" на обострение в непризнанном Приднестровье

7 мая президент Молдовы Мая Санду заверила, что государству по состоянию на данный момент ничего не угрожает

10 мая глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что президент России Владимир Путин решил начать войну на территории оккупированного Приднестровья в Молдове.

13 мая президент Зеленский заявил, что в непризнанном Приднестровье может быть до 15 тыс. войск.