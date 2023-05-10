Заявление Пригожина о "дедушке-Путине" Кремль воспринял как серьезную угрозу, - СМИ
Критика, с которой глава незаконной ЧВК Вагнера Евгений Пригожин выступает в сторону Минобороны РФ, и его рассуждения о ситуации на фронте начали всерьез беспокоить высшее руководство страны
Об этом информируют российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к АП.
"Конечно, он может потом сказать, что это о Шойгу или об абстрактном обывателе, но люди делают понятные выводы", - считает один из источников.
Собеседники издания, близкие к администрации президента, утверждают, что в Кремле слова Пригожина восприняли как серьезную угрозу. Один из источников отмечает, что сейчас Пригожин действует "не в общей команде и не в общих интересах" с российскими властями.
"У него есть свой проект - Бахмут, и ради него он делает все. Но это личный проект, чтобы получить влияние на Минобороны, чтобы Вагнер стал главной победной силой", - сказал источник.
Военный преступник Евгений Пригожин опубликовал видео, в котором заявил о нехватке боеприпасов в ЧВК Вагнера и обвинил Министерство обороны России в том, что оно не выполнило обещаний по поставкам снарядов.
"Счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране? Если он окажется прав, дай бог всем здоровья. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка - законченный м*дак?", - сказал Пригожин на видео.
Собеседник в одном из государственных СМИ утверждает, что пропагандисты уже получили от администрации президента предупреждение, что если Пригожин и дальше будет критиковать министерство обороны и будет рассказывать о неудачах на фронте, то в публикациях его следует позиционировать как предателя России.
- Американские аналитики считают, что неспособность финансиста ЧВК Вагнера Евгения Пригожина выполнить угрозу ухода вагнеровцев из Бахмута свидетельствует об осознании зависимости от минобороны России.
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