Об этом информируют российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к АП.

"Конечно, он может потом сказать, что это о Шойгу или об абстрактном обывателе, но люди делают понятные выводы", - считает один из источников.

Собеседники издания, близкие к администрации президента, утверждают, что в Кремле слова Пригожина восприняли как серьезную угрозу. Один из источников отмечает, что сейчас Пригожин действует "не в общей команде и не в общих интересах" с российскими властями.

"У него есть свой проект - Бахмут, и ради него он делает все. Но это личный проект, чтобы получить влияние на Минобороны, чтобы Вагнер стал главной победной силой", - сказал источник.

Военный преступник Евгений Пригожин опубликовал видео, в котором заявил о нехватке боеприпасов в ЧВК Вагнера и обвинил Министерство обороны России в том, что оно не выполнило обещаний по поставкам снарядов.

"Счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране? Если он окажется прав, дай бог всем здоровья. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка - законченный м*дак?", - сказал Пригожин на видео.

Собеседник в одном из государственных СМИ утверждает, что пропагандисты уже получили от администрации президента предупреждение, что если Пригожин и дальше будет критиковать министерство обороны и будет рассказывать о неудачах на фронте, то в публикациях его следует позиционировать как предателя России.