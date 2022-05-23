Заявление партии "Европейская Солидарность" по обнародованным СБУ показаниям Медведчука

Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность" .

Медведчук, спасающий свою шкуру от ответственности за свою антиукраинскую деятельность, готов "заявлять" что угодно и про кого угодно. Это далеко не первые "сенсационные" показы против Порошенко, их уже давали Портнов, Деркач, Онищенко, Жвания, Кузьмин и другие российские агенты.

Нет сомнений, что слова о Порошенко Медведчуку написали заказчики, потому и читал он их с суфлера. "Оплатой" за эти "свидетельства" был перевод в лучшие условия пребывания и обещания обмена.

Нам досадно, что в условиях войны Служба безопасности Украины не расследует дела об очевидной коллаборации с врагом некоторых генералов СБУ и депутатов Верховной Рады, а монтирует яркие политически мотивированные ролики с "псевдосвидетельствами" Медведчука. И потому дело не в Медведчуке и его "показах", а в том, что отдельные представители власти, например Баканов и Татаров, в чрезвычайно сложный момент на фронте прибегают к откровенно вредительским действиям - нарушают принцип внутриполитического единства.

Этот принцип "Европейская Солидарность" придерживается с 24 февраля.

Мы и дальше настаиваем на том, что публичная дискуссия между властью и оппозицией вернуться на повестку может не раньше, чем завершится война. Сегодня же должны совместно работать на победу.

У нас есть ответы на все вопросы. В то время как у власти точно нет ответов на вопросы, которые есть у общества.

Как могло случиться так, что государственный изменник Медведчук стал для власти источником достоверной информации, равно как ведущие его каналов – участниками патриотического телемарафона; почему из его соратников из бывшей ОПЗЖ власти формируют лояльную к себе парламентскую группу вместо расследования; и почему отдельные действующие депутаты из провластных групп и "Слуги народа" прямо коллаборируют с врагом? Нас уже не удивит, если к делу против Порошенко будут приобщены показания путина.

"Европейская Солидарность" еще раз призывает власти сохранять внутреннее единство как залог победы, и надеемся, что нас услышат.

Враг не Порошенко, враг – путин. Война ясно показала кто есть кто: кто боролся и борется за Украину, а кто хочет повторения вечных исторических сценариев раскола Украины изнутри. Мы – государственники и убеждены: попытки разжечь в Украине внутренний конфликт играют только на руку Москве. Сегодня наша общая задача – сохранить Украину и освободить украинскую землю от нашего исконного врага – россии.