English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество Заявление партии "Европейская Солидарность" по обнародованным СБУ показаниям Медведчука

Заявление партии "Европейская Солидарность" по обнародованным СБУ показаниям Медведчука

23 мая, 2022 понедельник
14:09
Общество Европейская Солидарность

Все "заявления" Медведчука в адрес Петра Порошенко - это очевидная информационная диверсия в интересах страны-агрессора, потому что нарушение внутриполитического единства сегодня будет работать не на украинские интересы

Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность" .

Медведчук, спасающий свою шкуру от ответственности за свою антиукраинскую деятельность, готов "заявлять" что угодно и про кого угодно. Это далеко не первые "сенсационные" показы против Порошенко, их уже давали Портнов, Деркач, Онищенко, Жвания, Кузьмин и другие российские агенты.

Нет сомнений, что слова о Порошенко Медведчуку написали заказчики, потому и читал он их с суфлера. "Оплатой" за эти "свидетельства" был перевод в лучшие условия пребывания и обещания обмена.

Нам досадно, что в условиях войны Служба безопасности Украины не расследует дела об очевидной коллаборации с врагом некоторых генералов СБУ и депутатов Верховной Рады, а монтирует яркие политически мотивированные ролики с "псевдосвидетельствами" Медведчука. И потому дело не в Медведчуке и его "показах", а в том, что отдельные представители власти, например Баканов и Татаров, в чрезвычайно сложный момент на фронте прибегают к откровенно вредительским действиям - нарушают принцип внутриполитического единства.

Этот принцип "Европейская Солидарность" придерживается с 24 февраля.

Мы и дальше настаиваем на том, что публичная дискуссия между властью и оппозицией вернуться на повестку может не раньше, чем завершится война. Сегодня же должны совместно работать на победу.

У нас есть ответы на все вопросы. В то время как у власти точно нет ответов на вопросы, которые есть у общества.

Как могло случиться так, что государственный изменник Медведчук стал для власти источником достоверной информации, равно как ведущие его каналов – участниками патриотического телемарафона; почему из его соратников из бывшей ОПЗЖ власти формируют лояльную к себе парламентскую группу вместо расследования; и почему отдельные действующие депутаты из провластных групп и "Слуги народа" прямо коллаборируют с врагом? Нас уже не удивит, если к делу против Порошенко будут приобщены показания путина.

"Европейская Солидарность" еще раз призывает власти сохранять внутреннее единство как залог победы, и надеемся, что нас услышат.

Враг не Порошенко, враг – путин. Война ясно показала кто есть кто: кто боролся и борется за Украину, а кто хочет повторения вечных исторических сценариев раскола Украины изнутри. Мы – государственники и убеждены: попытки разжечь в Украине внутренний конфликт играют только на руку Москве. Сегодня наша общая задача – сохранить Украину и освободить украинскую землю от нашего исконного врага – россии.

Новости
Петр Порошенко
Виктор Медведчук
Европейская солидарность
Читайте также:
22 мая, 2022 воскресенье
Украинские артиллеристы показали, как прицельно уничтожили "пионом" российский топливозаправщик и несколько бронемашин
Кирило та Онуфрій
21 мая, 2022 суббота
УПЦ МП собирается обособиться от РПЦ. Онуфрий лично обижен на Кирилла, - СМИ
Володимир Ар'єв
22 мая, 2022 воскресенье
Кабмин скрывает заполненную анкету на вступление в ЕС. Обращаюсь к правоохранителям, - нардеп Арьев
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 33.54
    Покупка 33.54
    Продажа 35.41
  • EUR
    Покупка 35.01
    Продажа 37.31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
23 мая
14:39
На Книжной ярмарке в Варшаве откроют украинский стенд "Спасибо, Польша!"
14:22
В Кремле прокомментировали приговор о пожизненном заключении для российского военного Шишимарина
14:21
Эксклюзив
Павел Климкин
Война в Украине может перерасти в Третью мировую войну, - Климкин
14:17
СБУ сообщила о подозрении 4 оккупантам, участвовавшим в захвате Запорожской АЭС
14:14
"У человечества должна быть страховка от голода": Зеленский предложил создать организацию демократических экспортеров продовольствия
14:11
Собираем средства на авто для защитников
14:06
Гончаренко
В Одессе открылся крымскотатарский волонтерский Гончаренко-центр
14:06
Эксклюзив
на фото: Роман Костенко
Враг планирует совершить рывок на Юге, чтобы объединиться с Приднестровьем, - полковник Костенко
13:58
Зеленский пригласил иностранный бизнес переходить из РФ в Украину и призвал приобщаться к восстановлению городов и отраслей
13:38
От российского авиаудара по Десне погибли 87 человек, - Зеленский
13:13
В Мариуполе кадыровцы патрулируют улицы, задерживают и пытают людей, - советник мэра
13:10
Российский военный Шишимарин приговорен к пожизненному заключению за убийство мирного жителя
13:04
Украинцы могут одновременно оформить ID-карту и загранпаспорт: куда обращаться
12:59
Обнародованы имена 166 российских командиров, отдающих преступные приказы в Украине
12:49
Эксклюзив
Мальчики, которые едут убивать
12:47
Офис генпрокурора
Передавал РФ данные об ВСУ, Нацгвардии и последствиях обстрелов: в Бахмуте разоблачили сообщника оккупантов
12:43
Эксклюзив
Заявлением по Тайваню Байден предупреждает не только Китай, но и Путина, - Огрызко
12:39
Эксклюзив
Россия использует белорусские аэродромы для нанесения ракетных ударов по Украине, - военный эксперт Згурец
12:39
Зеленский подписал закон о конфискации активов лиц, поддерживающих агрессию РФ
12:35
Денис Пушилин
Пушилин заявил о намерении устроить в "ДНР" "международный трибунал" над защитниками Азовстали
12:34
Буковинец наладил схему переправки мужчин призывного возраста за границу за 10 тыс. евро
12:21
На карнавале в Болгарии Путина показали в смирительной рубашке и с ядерными ракетами
12:05
США Китай
Китай отреагировал на слова Байдена о готовности применить военную силу на Тайване
11:59
Укрзализныця меняет расписание движения ряда пассажирских поездов
11:57
В Луганской области оккупанты повредили газопровод, Донетчина может остаться без газа, - Гайдай
11:36
Оккупанты обстреляли из минометов приграничья Черниговщины
11:19
Оккупанты обстреляли Николаевщину: 11 человек получили ранения
11:02
Газпром
Польша досрочно расторгла действовавшее с 1993 года соглашение на поставку газа из России
10:57
Ранили троих гражданских, повредили 20 домов и детсад: оккупанты обстреляли Авдеевку из артиллерии и авиации
10:39
"На их руках тысячи убитых": мэрия Мариуполя назвала коллаборантов из ОПЗЖ, корректировавших обстрелы города
10:21
Байден заявил, что США применят военную силу в случае вторжения Китая в Тайвань
10:18
Оккупанты обстреляли Новояковловку на Запорожье: повреждены десятки домов и детсад
10:00
В Мариуполе РФ выдает кадры уничтожения своей армии за собственные "достижения"
09:54
США планируют отправить в Украину спецназовцев для охраны посольства в Киеве, - WSJ
09:46
В Киеве возобновили движение трамваев к Пуще-Водице и троллейбусам к Майдану Незалежности
09:40
В течение трех месяцев РФ, вероятно, понесла такие же потери, как и СССР в Афганистане за 9 лет, - британская разведка
09:29
Оккупанты всю ночь били ракетами и из артустановок обстреливали окрестности Сумщины с территории РФ, повреждены жилые дома
09:27
Эксклюзив
Луганщина – это форпост, сдерживающий нашествие российской армии, - Гайдай
09:11
Около 29,2 тыс. оккупантов, 1293 танка и 476 беспилотников: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину
09:01
"Милан" после продолжительного перерыва вернул себе титул чемпиона Италии
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV