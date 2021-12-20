Заявление партии "Европейская Солидарность"

Опубликовано на сайте партии " ЕС ".



Цитируем дословно:



"Вместо того чтобы укреплять оборону страны, Зеленский усиливает преследование оппозиционной партии, которая становится самой популярной политической силой страны. Это – комплекс его собственной президентской неполноценности и типичный приступ политической паранойи, которую у ничтожества Зеленского провоцирует само упоминание о своем успешном предшественнике.



Под командованием Порошенко новосозданная армия освободила две трети Донбасса. Порошенко завоевал безвиз и Томос, Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и энергетическую независимость от России, создал международную коалицию в поддержку Украины и обеспечил санкции против России. Он вместе с армией и обществом сохранил и защитил государство. Если Зеленский при этом клеймит его как "государственного изменника", то кто тогда сам Зеленский?



Не Порошенко, а Зеленский снимал кино в Москве и фоткался на Красной площади, когда зеленые человечки захватывали Крым.



Не Порошенко, а Зеленский в апреле четырнадцатого давал корпоратив сепарам в Горловке.



Не Порошенко, а Зеленский четырежды уклонялся от повестки, когда сын Порошенко служил в армии.



Не Порошенко, а Зеленский играл на рояле, пока армия освобождала две трети Донбасса.



Не Порошенко, а Зеленский слил Путину спецоперацию по задержанию военных преступников из группы Вагнера.



Не Порошенко, а Зеленский завозит уголь из ОРДЛО под видом русского на миллиарды и миллиарды долларов.



Фейковое подозрение Порошенко – это еще один дешевый видосик обанкротившейся власти. Это все, что она может дать вместо "конца эпохи бедности".



Сплошные провалы – результат деятельности некомпетентного коррумпированного ЗЕ. Феерические, но невыполненные обещания, безумный рост цен на товары первой необходимости, кризис в энергетике, почти сто тысяч украинцев, умерших от коронавируса, в то время как львиную долю антиковидного фонда потратили на "Большое воровство". Громкие скандалы, причастность Зеленского к отмыванию грязных средств Коломойского, "вагнергейт", зарплаты в конвертах "Слуг народа", "Великое воровство" как мегакоррупционный инструмент персонального обогащения.



Зеленский отчаянно ищет любые шоу-бизнесовые трюки для спасения остатков своей прежней популярности, используя преследование оппозиции и ее лидера как способ отвлечь внимание от своих провалов и предлагая людям очередное шоу "подозрений и арестов"



Уже скоро три года сотни прокуроров Офиса Генерального прокурора, следователей ГБР и СБУ осуществляют десятки незаконных уголовных производств против пятого президента по многочисленным прямым требованиям Владимира Зеленского. Всем уже давно понятно – действия правоохранительных органов не имеют ничего общего с правом. Это политический заказ Зеленского, маниакально одержимого идеей расправы над своим главным оппонентом.



За это время Порошенко с десяток раз отбывал в загранкомандировки и возвращался из них. Так же будет и на этот раз. Как бы Зеленский не мечтал избавиться от лидера оппозиции, Петр Порошенко вернется после визитов на Фанар ко Вселенскому Патриарху, поездки в Польшу со встречами высокого уровня, после новогодне-рождественских каникул и планируемой после них еще одной заграничной командировки.



К сожалению, для Зеленского, Порошенко вернется. Но вернется по своему собственному графику, а не по сценарию новогодних видосиков Зеленского", - говорится в заявлении.