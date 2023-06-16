Заявление об отстранении Залужного от должности имеет признаки государственной измены
Полковник запаса Жданов заявил, что Главнокомандующий ВСУ отстранен от должности
Некто Олег Владимирович Жданов... 30.03.1966 года рождения. Город Дрезден, ГДР. Полковник запаса... заявил, что Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный отстранен от должности и отстранен от исполнения должностных обязанностей.
Я, гражданин Украины, майор ВСУ, обращаюсь в СБУ по поводу проверки гражданина Жданова о работе на российские спецслужбы и распространении заведомо ложной информации, которая подрывает боеспособность ВСУ и вводит в заблуждение украинский народ.
Такие действия несут признаки государственной измены.
Об авторе. Мирослав Гай, актер, волонтер, воин ВСУ, руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко".
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