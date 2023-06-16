Некто Олег Владимирович Жданов... 30.03.1966 года рождения. Город Дрезден, ГДР. Полковник запаса... заявил, что Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный отстранен от должности и отстранен от исполнения должностных обязанностей.

Я, гражданин Украины, майор ВСУ, обращаюсь в СБУ по поводу проверки гражданина Жданова о работе на российские спецслужбы и распространении заведомо ложной информации, которая подрывает боеспособность ВСУ и вводит в заблуждение украинский народ.

Такие действия несут признаки государственной измены.

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Об авторе. Мирослав Гай, актер, волонтер, воин ВСУ, руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко".

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