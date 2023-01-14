Заявление о захвате Соледара только подчеркнуло раскол между Минобороны РФ и ПИК Вагнера, - ISW
Аналитики ISW считают, что объявление РФ о захвате Соледара лишь подчеркнуло борьбу между Минобороны РФ и ПИК Вагнера: в заявлении министерства речь не шла о причастности вагнеровцев к успехам в захвате города
Об этом говорится в строительстве Института изучения войны (ISW).
Эксперты Института подчеркнули: "минобороны России попыталось оправдать свое пренебрежительное отношение к ПИК Вагнера, утверждая, что российская "разнородная группировка войск" выполняла "общий план" на Соледарском направлении и приписала нападение на жилые районы войскам ПВК Вагнера".
Отмечается, что заявление министерства обороны РФ вызвало значительный резонанс в российском инфопространстве, а также подчеркнуло раскол между Минобороны РФ и ПИК Вагнера.
Одновременно, по данным ISW, финансист и основатель ПИК Вагнера Евгений расплывчато ответил по умолчанию минобороны России Вагнера, заявив, что не может комментировать ситуацию и отметил, что вопросы журналистов по этому поводу проявляют их обеспокоенность чествованием "героического взятия Соледара" Вагнером.
Вероятно, Пригожин пытался предотвратить объявление минобороны 12 января, обвинив неназванных чиновников и чиновников в "постоянных попытках украсть победу у частной военной компании Вагнера" и умалении ее заслуг. Также аналитики предполагают, что основатель ПИК стремится использовать захват Соледара как инструмент повышения своего авторитета в РФ.
- Напомним, ранее РФ объявила о якобы захвате Соледара, однако Генштаб ВСУ опроверг это заявление и сообщил, что бои за город продолжаются.
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