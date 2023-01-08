Заявление о якобы уничтожении украинских военных в Краматорске является информационной операцией Минобороны РФ, - пресс-секретарь ВСУ
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг заявление Минобороны РФ о якобы уничтожении украинских военных в Краматорске и заявил, что у россиян нет возможностей наносить высокоточные удары
Об этом он рассказал в комментарии "Суспильному".
В Минобороны РФ заявили, что оккупанты провели "операцию возмездия" ВСУ и нанесли удар по Краматорску, где якобы находились украинские военные. По словам кафиров, было "уничтожено" 600 украинских военнослужащих.
Сергей Череватый опроверг это заявление и назвал его информационной операцией Министерства обороны России. Он подчеркнул, что это реакция оккупантов на успехи ВСУ.
"Эта информация столь же соответствует действительности, как и данные, что они уничтожили все наши HIMARS. Это - информационная операция Министерства обороны РФ в ответ на успешные действия ВСУ по поражению их крупных скоплений личного состава, их складов, логистики нашими высокоточными системами поражени. У них такой возможности нет", - сказал Череватый.
-
В ночь на 8 декабря армия РФ нанесла 7 ракетных ударов по Краматорску, еще дважды террористы ударили по Константиновке, пострадавших нет. В Краматорске повреждены здания учебного заведения и промышленного объекта, а также гаражный кооператив.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.04
Покупка 40.04Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.4Продажа 42.56
- Актуальное
- Важное