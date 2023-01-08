Об этом он рассказал в комментарии "Суспильному".

В Минобороны РФ заявили, что оккупанты провели "операцию возмездия" ВСУ и нанесли удар по Краматорску, где якобы находились украинские военные. По словам кафиров, было "уничтожено" 600 украинских военнослужащих.

Сергей Череватый опроверг это заявление и назвал его информационной операцией Министерства обороны России. Он подчеркнул, что это реакция оккупантов на успехи ВСУ.

"Эта информация столь же соответствует действительности, как и данные, что они уничтожили все наши HIMARS. Это - информационная операция Министерства обороны РФ в ответ на успешные действия ВСУ по поражению их крупных скоплений личного состава, их складов, логистики нашими высокоточными системами поражени. У них такой возможности нет", - сказал Череватый.

В ночь на 8 декабря армия РФ нанесла 7 ракетных ударов по Краматорску, еще дважды террористы ударили по Константиновке, пострадавших нет. В Краматорске повреждены здания учебного заведения и промышленного объекта, а также гаражный кооператив.

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