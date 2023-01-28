Заявление МИД Венгрии о "жесткой" мобилизации среди закарпатских венгров опроверг их представитель

Об этом Шандор написал в фейсбуке.

"Хочу ответить всем агентам России и в Украине, и в Венгрии, которые распространяют ложь: закарпатские венгры – добропорядочные граждане Украины. Тысячи закарпатцев всех национальностей (и венгры в том числе) взяли в руки оружие и пошли воевать – потому что мы не хотим, чтобы российские оккупанты пришли в Закарпатье и убивали наших родных. Мы все помним, как это было в прошлом веке, помним о "маленьком роботе" и концлагерях для венгров, которые организовали русские", - написал он.

По его словам, сейчас на фронте закарпатские венгры защищают свою землю и свои семьи от российских оккупантов.

"Но тем, кто предал свой народ и перешел на службу в Россию, хотим сказать одно – не мешайте нам. Добро и правда все равно победят, а российское зло проиграет", - добавил Шандор.

Соответствующее заявление Шандора прозвучало после сообщений о якобы "жесткой" мобилизации закарпатских венгров. Ранее глава венгерского МИД Петер Сиярто заявил, что их якобы мобилизуют в армию Украины против воли.

"Не говоря уже о том, что венгры погибают в этой войне бок о бок с украинцами, ведь венгров, проживающих на Закарпатье, также призывают в украинскую армию. В последние дни мы видели видеоматериалы о том, как жестоко это иногда происходит", – заявил министр.

Поэтому, по его словам, Будапешт настаивает на мирных переговорах с Россией именно из-за мобилизации среди венгерской диаспоры, проживающей в Украине.

24 января венгерское издание Рesti Sracok опубликовало репортаж в стиле роспропаганды о репрессиях венгров и жестокой мобилизации на Закарпатье, из-за которой "тысячи мужчин похищают силой".

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