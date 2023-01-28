Заявление МИД Венгрии о "жесткой" мобилизации среди закарпатских венгров опроверг их представитель
Заявление министра МИД Венгрии Петера Сиярто о "жесткой" мобилизации среди закарпатских венгров опроверг их представитель Федор Шандор
Об этом Шандор написал в фейсбуке.
"Хочу ответить всем агентам России и в Украине, и в Венгрии, которые распространяют ложь: закарпатские венгры – добропорядочные граждане Украины. Тысячи закарпатцев всех национальностей (и венгры в том числе) взяли в руки оружие и пошли воевать – потому что мы не хотим, чтобы российские оккупанты пришли в Закарпатье и убивали наших родных. Мы все помним, как это было в прошлом веке, помним о "маленьком роботе" и концлагерях для венгров, которые организовали русские", - написал он.
По его словам, сейчас на фронте закарпатские венгры защищают свою землю и свои семьи от российских оккупантов.
"Но тем, кто предал свой народ и перешел на службу в Россию, хотим сказать одно – не мешайте нам. Добро и правда все равно победят, а российское зло проиграет", - добавил Шандор.
Соответствующее заявление Шандора прозвучало после сообщений о якобы "жесткой" мобилизации закарпатских венгров. Ранее глава венгерского МИД Петер Сиярто заявил, что их якобы мобилизуют в армию Украины против воли.
"Не говоря уже о том, что венгры погибают в этой войне бок о бок с украинцами, ведь венгров, проживающих на Закарпатье, также призывают в украинскую армию. В последние дни мы видели видеоматериалы о том, как жестоко это иногда происходит", – заявил министр.
Поэтому, по его словам, Будапешт настаивает на мирных переговорах с Россией именно из-за мобилизации среди венгерской диаспоры, проживающей в Украине.
- 24 января венгерское издание Рesti Sracok опубликовало репортаж в стиле роспропаганды о репрессиях венгров и жестокой мобилизации на Закарпатье, из-за которой "тысячи мужчин похищают силой".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.6Продажа 43.59
- Актуальное
- Важное