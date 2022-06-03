Военный эксперт высказал такое мнение в эфире Еспресо.



Сергей Згурец прокомментировал заявление заместителя председателя совета безопасности России Дмитрия Медведева, что на поставки оружия Украине Москва ответит ударом по центрам принятия решений.



"Заявления о возможности ударов по центрам принятия решений, если мы зайдем в статистику подобных заявлений, это уже 4-ое или 5-ое, которое привязывается к поставке заграничного вооружения для украинской армии", - отметил аналитик.



Также военный эксперт объяснил реальный эффект от ракетных ударов по территории Украины и уже выпущенных врагом более 2000 ракет разного назначения. Ставка на ракетное оружие не изменила силу и эффективность нашего сопротивления и практически происходит переоценка значения ракетных вооружений в реализации стратегии РФ. Мы почувствовали заметный урон, связанный с топливом и топливными базами, есть влияние ударов по нашей инфраструктуре.



"Что касается нанесения ударов по центрам принятия решений, мы знаем о такой угрозе. Сейчас управление армией не осуществляется из зданий по административным адресам, соответственно, есть командные пункты, которые выполняют такую работу. Также система ПВО над Киевом и другими городами работает в пределах своих возможностей. И я бы воспринимал заявление Медведева как постоянный рефрен (припев, повторение группы слов, – ред.) и попытку запугать скорее российское население, что они хоть что-то могут сделать. Я спокойно отношусь к подобному заявлению” – отметил Згурец.



Аналитик напомнил, что ранее Медведев упоминал и возможное использование тактического и стратегического ядерного оружия, то есть любые месседжи, которые могут показать их мощности и силы. А что касается реальной силы российской армии, то на поле боя в течение 100 дней мы существенно уменьшили амбиции РФ и сейчас самая политическая цель противника захватить районы города Северодонецк .



"Я думаю, что наглости РФ, осуществить атаку на места принятия решений за пределами Украины, вряд ли хватит. Это был бы тот момент, когда война перешла бы в другой формат, а сейчас Россия к этому не готова. Особенно когда она истощилась в войне против Украины. Если мы говорим о центрах принятия решений вне Киева, то мы уже 100 дней живем в условиях постоянной ракетной угрозы и почти к ней привыкли. Также понимаем, что пока будет идти война такая угроза будет существовать. Никоим образом такие заявления не влияют на характер нашей реакции" – подчеркнул Сергей Згурец.

3 июня заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет стрелять по центрам принятия Украиной решений

24 мая Медведев назвал попытку деоккупации Крыма поводом для объявления "полноценной войны" Украине.

1 марта Медведев пригрозил войной Франции.

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