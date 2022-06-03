Заявление Медведева об атаке по украинским центрам принятия решений - это давняя песня и направлена на устрашение скорее россиян, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что ставка противника на ракетное оружие не изменила силу и эффективность нашего сопротивления, и сейчас происходит переоценка значения ракетных вооружений в реализации стратегии РФ
Военный эксперт высказал такое мнение в эфире Еспресо.
Сергей Згурец прокомментировал заявление заместителя председателя совета безопасности России Дмитрия Медведева, что на поставки оружия Украине Москва ответит ударом по центрам принятия решений.
"Заявления о возможности ударов по центрам принятия решений, если мы зайдем в статистику подобных заявлений, это уже 4-ое или 5-ое, которое привязывается к поставке заграничного вооружения для украинской армии", - отметил аналитик.
Также военный эксперт объяснил реальный эффект от ракетных ударов по территории Украины и уже выпущенных врагом более 2000 ракет разного назначения. Ставка на ракетное оружие не изменила силу и эффективность нашего сопротивления и практически происходит переоценка значения ракетных вооружений в реализации стратегии РФ. Мы почувствовали заметный урон, связанный с топливом и топливными базами, есть влияние ударов по нашей инфраструктуре.
"Что касается нанесения ударов по центрам принятия решений, мы знаем о такой угрозе. Сейчас управление армией не осуществляется из зданий по административным адресам, соответственно, есть командные пункты, которые выполняют такую работу. Также система ПВО над Киевом и другими городами работает в пределах своих возможностей. И я бы воспринимал заявление Медведева как постоянный рефрен (припев, повторение группы слов, – ред.) и попытку запугать скорее российское население, что они хоть что-то могут сделать. Я спокойно отношусь к подобному заявлению” – отметил Згурец.
Аналитик напомнил, что ранее Медведев упоминал и возможное использование тактического и стратегического ядерного оружия, то есть любые месседжи, которые могут показать их мощности и силы. А что касается реальной силы российской армии, то на поле боя в течение 100 дней мы существенно уменьшили амбиции РФ и сейчас самая политическая цель противника захватить районы города Северодонецк .
"Я думаю, что наглости РФ, осуществить атаку на места принятия решений за пределами Украины, вряд ли хватит. Это был бы тот момент, когда война перешла бы в другой формат, а сейчас Россия к этому не готова. Особенно когда она истощилась в войне против Украины. Если мы говорим о центрах принятия решений вне Киева, то мы уже 100 дней живем в условиях постоянной ракетной угрозы и почти к ней привыкли. Также понимаем, что пока будет идти война такая угроза будет существовать. Никоим образом такие заявления не влияют на характер нашей реакции" – подчеркнул Сергей Згурец.
- 3 июня заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет стрелять по центрам принятия Украиной решений
- 24 мая Медведев назвал попытку деоккупации Крыма поводом для объявления "полноценной войны" Украине.
- 1 марта Медведев пригрозил войной Франции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.36
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.73
- Актуальное
- Важное