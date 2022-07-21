Заявление Лаврова об активизации военных действий – пустой звук, потому что боевой потенциал россиян существенно снизился, – военный эксперт Кевлюк

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Кремлем избрано должностное лицо, от заявлений которого можно легко отмежеваться. Если господин Лавров хочет распространять действия, то пусть берет дипломатов и идет распространять. Это попытка кремля намекнуть Западу, если не прекратится военная помощь Украине, то россияне активизируют боевые действия", - прокомментировал военный эксперт.



Виктор Кевлюк отметил, что для того, чтобы активизировать фронт, нужно иметь определенный боевой потенциал, с которым у противника не все хорошо.



"За последние четыре месяца россияне от своей начальной группировки по состоянию на 24 февраля потеряли более 80% личного состава убитыми, ранеными, больными, пропавшими без вести. Общая численность потерь – примерно 17% от численности вооруженных сил РФ. Полностью группировка россиян потеряла все боевые бронированные машины и танки, с которыми они начинали "операцию" против Украины, соответственно, это 28% боевых машин пехоты и более 50% танкового парка РФ. По самолетам 66% и 78% вертолетов потеряно от числа начинавших боевые действия, то есть 16 % и 19% от парка самолетов и вертолетов РФ. Мы видим существенное снижение боевого потенциала российских вооруженных сил. Соответственно, заявление министра иностранных дел РФ оказывается на поверку пустым звуком", - подчеркнул Кевлюк .



Военный эксперт добавил, что в Украине воюют более боеспособные российские сухопутные войска, а носителями остального потенциала являются, например, ракетные войска стратегического назначения, железнодорожные войска, части учреждения тыла, которые в Украину не будут опрокинуты в соответствии с их функционалом.

20 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва планирует захватить не только Донетчину и Луганщину, но и Херсонскую, Запорожскую области и другие территории Украины.

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21 июля Генштаб ВСУ сообщил , что с 24 февраля по 21 июля оккупанты потеряли около 38 850 военных, 1704 танка, 859 систем артиллерии и 710 беспилотников.

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