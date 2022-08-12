Мы обращаемся к уполномоченным правоохранительным органам с требованием быстро и беспристрастно установить, кто и с какой целью собирает незаконным способом информацию о Виталии Портникове, и принять надлежащие меры реагирования.

Мы обращаем внимание, что речь идет не только о незаконном прослушивании, но и о свободе журналистской деятельности и безопасности независимого профессионального журналиста.

Мы также обращаемся к нашим коллегам-журналистам – представителям других средств массовой информации с просьбой пристально следить за данным делом.

Любые попытки преследования журналистов или давления на них недопустимы в правовом демократическом государстве, особенно во время войны.

Тенденции преследования журналистов, незаконного вмешательства в их частную и профессиональную жизнь, равно как и прекращение вещания независимых медиа, являются прерогативой авторитарных режимов, с которым, в частности, Украина сегодня борется как на поле боя, так и в информационном пространстве, а потому не может наследовать подобные практики.

Мы просим украинские власти взять под личный контроль расследование данного дела и гарантировать защиту нашему коллеге.