Заявление коллектива телеканала "Еспресо" о прослушивании журналиста Виталия Портникова
Коллектив телеканала "Еспресо" глубоко озабочен фактом обнаружения технического средства для прослушивания в жилище нашего коллеги, известного украинского журналиста и публициста Виталия Портникова
Мы обращаемся к уполномоченным правоохранительным органам с требованием быстро и беспристрастно установить, кто и с какой целью собирает незаконным способом информацию о Виталии Портникове, и принять надлежащие меры реагирования.
Мы обращаем внимание, что речь идет не только о незаконном прослушивании, но и о свободе журналистской деятельности и безопасности независимого профессионального журналиста.
Мы также обращаемся к нашим коллегам-журналистам – представителям других средств массовой информации с просьбой пристально следить за данным делом.
Любые попытки преследования журналистов или давления на них недопустимы в правовом демократическом государстве, особенно во время войны.
Тенденции преследования журналистов, незаконного вмешательства в их частную и профессиональную жизнь, равно как и прекращение вещания независимых медиа, являются прерогативой авторитарных режимов, с которым, в частности, Украина сегодня борется как на поле боя, так и в информационном пространстве, а потому не может наследовать подобные практики.
Мы просим украинские власти взять под личный контроль расследование данного дела и гарантировать защиту нашему коллеге.
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