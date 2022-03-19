Заявление КБ "Луч" о препятствовании агентами ФСБ и ГРУ МО России работе Укроборонпрома

Об этом написал на своей Фейсбуке странице депутат Верховной Рады Украины Сергей Пашинский, информирует Еспресо.TV.

Уже через три часа после начала фашистской агрессии, с Малина началась передача Вооруженным Силам пусковых и ракет в ПТРК "Скиф/Стугна" и "Корсар", ракет "Ольха и Ольха-М", комплектующие к ракетам "Нептун". Этим оружием были поражены сотни единиц вражеской техники и десятки пунктов управления. Видео метких выстрелов с арабским языком на мониторах "Скифов" облетело весь мир и показало эффективность нашего оружия и мужество наших воинов. По нашим предприятиям был нанесен целый ряд ракетно-бомбовых ударов, но это не остановило нас в уничтожении российско-фашистских оккупантов. Ошеломленные огромными потерями, ФСБ и ГРУ МО России дали команду своей агентуре в правоохранительных и государственных органах Украины попытаться сорвать нашу работу. Началось это с попытки ГБР меня арестовать, а сегодня мы видим продолжение.

Я уверяю всех героев Украины, которые снабжают этим оружием наши войска, что мы защитим их от этой нечисти и вычистим из наших правоохранительных и государственных структур всю российскую агентуру.

Заявление КБ "Луч"

С 24 февраля 2022 и.о. директора ГП "Спецоборонмаш" Сердюк Д. А. принимал непосредственное участие в передаче Вооруженным Силам Украины, Национальной Гвардии Украины, Службе безопасности Украины ракетно-артиллерийского вооружения ГП "ГосККБ "Луч", которое находилось на хранении в филиале №1 ГП "Спецоборонмаш" г. Малин, несмотря на нанесенный Российской Федерацией ракетно-бомбовый удар по указанному предприятию, Сердюк Д. А. организовал поисково-организационные работы и смог спасти и передать в военные формирования Украины и предприятия военно-промышленного комплекса десятки тонн боеприпасов и комплектующих к ним. .Отчет по данным мероприятиям предоставлен в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Министерство обороны Украины и Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

18 марта 2022 года перед входом в ДК "Укроборонпром" сотрудниками управления безопасности Концерна были применены к Сердюку Д. А. меры физического воздействия, отобраны документы, личное оружие, нанесены телесные повреждения. Более 8 часов Сердюк Д. А. против своей воли содержался в помещении ДК "Укроборонпром", где заместителем Генерального директора ДК "Укроборонпром" Забарчуком Романом Владимировичем и начальником управления высокоточного оружия Артюшенко Андреем Арнольдовичем проводился допрос с применением мер психологического воздействия и физического воздействия; указанными должностными лицами неоднократно подтверждена санкция Генерального директора ДК "Укроборонпром" Гусева Ю. В. применения к Сердюку Д. А. указанных мер.

Во время осуществления пыток руководство ДК "Укроборонпром" пыталось получить от Сердюка Д. А. информацию о военных подразделениях, к которым ГП "Спецоборонмаш" передавало спасенные во время российского ракетно-бомбового удара ракеты и комплектующие к ракетным комплексам "Скиф", "Корсар ", "Ольха", "Нептун" и информацию о местонахождении ключевых сотрудников ГП "ГосККБ "Луч" и ГП "Спецоборонмаш". Следствием пыток стало принуждение Сердюка Д. А. подписать "показы" и "отчеты", текст которых был составлен Забарчуком Р. В. и Артюшенко А. А.

Данные действия должностных лиц ДК "Укроборонпром" подпадают под ст. 127 ч. 2 "Пытки", ст. 146 ч.3 "Незаконное лишение свободы или похищение человека", ст. 187 ч. 4 "Разбой", ст. 111 "Государственная измена" Уголовному кодексу Украины.

Забарчук Р. В. лично подтверждал, что его родственник работает в правительстве Российской Федерации. В свою очередь Артюшенко А. А. при президентстве Януковича В. Ф. возглавлял Центральное ракетно-артиллерийское управление ВСУ и Департамент разработок и закупок Министерства обороны Украины. Указанное должностное лицо несет личную ответственность за снижение боеспособности Вооруженных Сил Украины и сокращение всех программ разработок вооружения в 2010-2014 годах. ГП "ГосККБ "Луч" неоднократно выражало недоумение фактом занимания указанными лицами должностей в ДК "Укроборонпром".

Обращаемся к Верховному Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины – Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, Главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с призывом срочно устранить российских агентов от управления ДК "Укроборонпром" и обеспечить руководителям и ключевым сотрудникам военно-промышленного комплекса Украины охрану.

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