Заявление КБ "Луч" о препятствовании агентами ФСБ и ГРУ МО России работе Укроборонпрома
Ошеломленные огромными потерями, спецслужбы России дали команду своей агентуре в правоохранительных и государственных органах Украины попытаться сорвать работу оборонного предприятия
Об этом написал на своей Фейсбуке странице депутат Верховной Рады Украины Сергей Пашинский, информирует Еспресо.TV.
Уже через три часа после начала фашистской агрессии, с Малина началась передача Вооруженным Силам пусковых и ракет в ПТРК "Скиф/Стугна" и "Корсар", ракет "Ольха и Ольха-М", комплектующие к ракетам "Нептун". Этим оружием были поражены сотни единиц вражеской техники и десятки пунктов управления. Видео метких выстрелов с арабским языком на мониторах "Скифов" облетело весь мир и показало эффективность нашего оружия и мужество наших воинов. По нашим предприятиям был нанесен целый ряд ракетно-бомбовых ударов, но это не остановило нас в уничтожении российско-фашистских оккупантов. Ошеломленные огромными потерями, ФСБ и ГРУ МО России дали команду своей агентуре в правоохранительных и государственных органах Украины попытаться сорвать нашу работу. Началось это с попытки ГБР меня арестовать, а сегодня мы видим продолжение.
Я уверяю всех героев Украины, которые снабжают этим оружием наши войска, что мы защитим их от этой нечисти и вычистим из наших правоохранительных и государственных структур всю российскую агентуру.
Заявление КБ "Луч"
С 24 февраля 2022 и.о. директора ГП "Спецоборонмаш" Сердюк Д. А. принимал непосредственное участие в передаче Вооруженным Силам Украины, Национальной Гвардии Украины, Службе безопасности Украины ракетно-артиллерийского вооружения ГП "ГосККБ "Луч", которое находилось на хранении в филиале №1 ГП "Спецоборонмаш" г. Малин, несмотря на нанесенный Российской Федерацией ракетно-бомбовый удар по указанному предприятию, Сердюк Д. А. организовал поисково-организационные работы и смог спасти и передать в военные формирования Украины и предприятия военно-промышленного комплекса десятки тонн боеприпасов и комплектующих к ним. .Отчет по данным мероприятиям предоставлен в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Министерство обороны Украины и Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.
18 марта 2022 года перед входом в ДК "Укроборонпром" сотрудниками управления безопасности Концерна были применены к Сердюку Д. А. меры физического воздействия, отобраны документы, личное оружие, нанесены телесные повреждения. Более 8 часов Сердюк Д. А. против своей воли содержался в помещении ДК "Укроборонпром", где заместителем Генерального директора ДК "Укроборонпром" Забарчуком Романом Владимировичем и начальником управления высокоточного оружия Артюшенко Андреем Арнольдовичем проводился допрос с применением мер психологического воздействия и физического воздействия; указанными должностными лицами неоднократно подтверждена санкция Генерального директора ДК "Укроборонпром" Гусева Ю. В. применения к Сердюку Д. А. указанных мер.
Во время осуществления пыток руководство ДК "Укроборонпром" пыталось получить от Сердюка Д. А. информацию о военных подразделениях, к которым ГП "Спецоборонмаш" передавало спасенные во время российского ракетно-бомбового удара ракеты и комплектующие к ракетным комплексам "Скиф", "Корсар ", "Ольха", "Нептун" и информацию о местонахождении ключевых сотрудников ГП "ГосККБ "Луч" и ГП "Спецоборонмаш". Следствием пыток стало принуждение Сердюка Д. А. подписать "показы" и "отчеты", текст которых был составлен Забарчуком Р. В. и Артюшенко А. А.
Данные действия должностных лиц ДК "Укроборонпром" подпадают под ст. 127 ч. 2 "Пытки", ст. 146 ч.3 "Незаконное лишение свободы или похищение человека", ст. 187 ч. 4 "Разбой", ст. 111 "Государственная измена" Уголовному кодексу Украины.
Забарчук Р. В. лично подтверждал, что его родственник работает в правительстве Российской Федерации. В свою очередь Артюшенко А. А. при президентстве Януковича В. Ф. возглавлял Центральное ракетно-артиллерийское управление ВСУ и Департамент разработок и закупок Министерства обороны Украины. Указанное должностное лицо несет личную ответственность за снижение боеспособности Вооруженных Сил Украины и сокращение всех программ разработок вооружения в 2010-2014 годах. ГП "ГосККБ "Луч" неоднократно выражало недоумение фактом занимания указанными лицами должностей в ДК "Укроборонпром".
Обращаемся к Верховному Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины – Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, Главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с призывом срочно устранить российских агентов от управления ДК "Укроборонпром" и обеспечить руководителям и ключевым сотрудникам военно-промышленного комплекса Украины охрану.
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