Заявление Кадырова по Украине – это информационно-психологическая операция, - политолог Магда
Политолог Евгений Магда считает, что Россия после заявлений главы Чечни Рамзана Кадырова посылает миру сигналы о том, что именно он может стать следующим президентом РФ
Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.
"О Кадырове. Тут все просто – это информационно-психологическая операция России в чистом виде. В РФ хорошо помнят и в их досье записан факт, как Владимир Зеленский, еще будучи художественным руководителем "95 квартала" извинялся за неудачную шутку перед Кадыровым", - заявил Магда.
Он сказал, что Кадыров выступает в российской пропагандистской машине очень часто.
"Вот когда начинается возмущение Запада поведением Путина и он, как Пилип из конопель, появляется и говорит. Он говорит, в принципе, что угодно, а Россия разгоняет сигнал: "А вдруг наша демократия сделает такой уклон, что мы уважаемого господина Рамзана выберем новым президентом России. А что вы тогда будете делать?", - подытожил политолог.
- Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Украину необходимо присоединить к Российской Федерации.
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