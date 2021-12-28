Заявление Кадырова по Украине – это информационно-психологическая операция, - политолог Магда

Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.



"О Кадырове. Тут все просто – это информационно-психологическая операция России в чистом виде. В РФ хорошо помнят и в их досье записан факт, как Владимир Зеленский, еще будучи художественным руководителем "95 квартала" извинялся за неудачную шутку перед Кадыровым", - заявил Магда.



Он сказал, что Кадыров выступает в российской пропагандистской машине очень часто.



"Вот когда начинается возмущение Запада поведением Путина и он, как Пилип из конопель, появляется и говорит. Он говорит, в принципе, что угодно, а Россия разгоняет сигнал: "А вдруг наша демократия сделает такой уклон, что мы уважаемого господина Рамзана выберем новым президентом России. А что вы тогда будете делать?", - подытожил политолог.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Украину необходимо присоединить к Российской Федерации.