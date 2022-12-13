Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Новости Заявление "Европейской Солидарности": закон о медиа должен отвечать европейским стандартам, защищать СМИ и свободу слова

Заявление "Европейской Солидарности": закон о медиа должен отвечать европейским стандартам, защищать СМИ и свободу слова

13 декабря, 2022 вторник
10:37
Новости

Свобода слова – ключевой признак наличия в стране демократии, ее реальной принадлежности к европейской цивилизации. Это то, что отличает свободную страну от несвободной. Поэтому принятие современного закона о медиа – одно из семи требований Европейской комиссии к Украине как кандидату в члены Евросоюза

"Европейская Солидарность", представители которой много работали над текстом законопроекта, ответственно относится к этому законопроекту. В конце прошлой недели на межфракционном совещании в присутствии европейских дипломатов коллеги-депутаты от разных политических сил услышали наши аргументы, а мы их. Почти консенсусом были согласованы поправки, которые приблизили проект к европейским стандартам и требованиям директивы об аудиовизуальных медиа услугах.

Однако в течение выходных в процесс вмешалась внепарламентская сила, разрушившая все конструктивные договоренности. Комитет выносит на второе чтение версию закона, создающую серьезные угрозы демократии в стране. Следует понимать те ограничения свободы слова, которые продиктованы необходимостью противодействия российской агрессии в информационной сфере. Но нельзя соглашаться с тем, чтобы закон, рассчитанный на стратегическую перспективу, и в мирный период уже после нашей победы регулировал медиа по законам военного времени. А именно за подобную версию нам предлагают голосовать завтра.

Наши требования:

1. Отказаться от узаконивания всеукраинского государственного канала на базе парламентского канала "Рада". Согласно европейским стандартам, телевидение должно быть либо общественным, либо частным. "Раду" сейчас превратили в рупор одной политической силы и Офиса Президента. Этот узкопартийный пиар уже щедро оплачивается из бюджета за счет налогоплательщиков. В следующем году предполагается увеличить его финансирование – и это при нехватке средств на оружие для армии, на компенсацию семьям погибших воинов. От наших предложений по освещению каналом "Рада" чисто парламентской деятельности, как это есть в европейских странах, большинство отказалось, что означает желание в ручном режиме управлять каналом, финансируемым за деньги налогоплательщиков.

2. Законопроект предусматривает, что украинские онлайн медиа могут быть оперативно заблокированы решением Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, давно потерявшим свою независимость. Мы считаем, что такое новшество приведет к ограничению прав онлайн медиа и использованию инструмента блокировки для цензурирования украинского интернет-пространства и ограничению прав журналистов таких медиа. Это нельзя принимать.

3. Онлайн медиа не может защитить свои права иначе как обжаловать соответствующее решение в судебном порядке. И для этого ему следует обратиться в известный многочисленными коррупционными скандалами Окружной административный суд города Киева (ОАСК).

Примечательно, что государственный департамент США объявил о введении санкций против председателя ОАСК Павла Вовка. Мы требуем принять законопроект о ликвидации этого суда и вынести его на голосование завтра! Тем более, что уже несколько лет, как Президент вполне определил его как неотложный.

4. Требуем немедленно снять все ограничения на вещание "Прямого", "Пятого канала" и "Еспресо", которые вопреки законам и без объяснений были отключены от цифрового вещания. Под давлением украинского и международного сообщества в субботу были включены каналы в цифровом вещании, но под давлением власти – на второй день снова были выключены. Разве это нормально, когда патриотические журналисты подвергаются прямой государственной цензуре, а дикторы каналов Медведчука становятся звездами Единого телемарафона? Следует устранить все препятствия для обеспечения вещания в соответствии с законами Украины.

5. Уволить представителя запрещенной ОПЗЖ правую руку Медведчука Шуфрича с должности руководителя парламентского комитета по свободе слова и не пользоваться услугами бывших депутатов из пятой колонны для проталкивания антиевропейских норм закона о медиа. Примечательно, что в первом чтении этот проект с кучей новаций, не являющихся требованием европейцев, был принят именно благодаря голосам ОПЗЖ.

6. Отстранить заместителя руководителя ОПУ Кирилла Тимошенко (в отношении которого есть многочисленные расследования масштабной коррупции) от любого влияния на медиа и на закон о медиа. Нам известны факты его прямого вмешательства в работу финансируемых из государственного бюджета телеканалов и его роль во внезаконном отключении патриотических каналов. И это серьезные вещи, которые называются прямой цензурой. НАПК должен рассмотреть конфликт его интересов на фоне расследований журналистов о доходах, которые аффилированная с ним компания получает от канала "Рада".

Важность реформы медиа не вызывает сомнений. Евросоюз неоднозначно дал понять, что мы не сможем сохранить статус кандидата в члены ЕС, если не приведем собственное законодательство о медиа в соответствие с европейскими правилами.

Представители власти пробуют исказить закон о медиа, проталкивая туда неприемлемые с точки зрения ЕС правила. Понятно, что это ставит под угрозу интеграцию Украины с ЕС, и прямая ответственность лежит на представителях монобольшинства и власти.

Принятие закона должно быть отложено до конца года для доработки всеми фракциями и согласования текста с Европейской директивой. Такой важный евроинтеграционный закон должен соответствовать европейским стандартам, защищать СМИ и свободу слова и быть поддержанным конституционным большинством народных депутатов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
туман
11 декабря, 2022 воскресенье
Синоптик Наталья Диденко предупредила о сложных погодных условиях 12 декабря
Михайло Подоляк
11 декабря, 2022 воскресенье
"Есть только один путь": Подоляк о завершении войны РФ против Украины
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
Автор Антин Борковский
11 декабря, 2022 воскресенье
Путину придется генералов перестрелять, чтобы не совершили мятеж, - Фейгин
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.44
    Покупка 39.44
    Продажа 40.2
  • EUR
    Покупка 40.83
    Продажа 41.89
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
13 декабря
11:37
Ломаченко поддержал митрополита УПЦ МП, против которого СНБО ввел санкции
11:23
"Главная проблема – это люди": В Нацполиции рассказали, почему правоохранителям будет сложно работать на деоккупированном Донбассе
11:08
Решение WBA об обязательной защите Усика не помешает супербою с Фьюри, - ESPN
11:03
Twitter распустил совет доверия и безопасности
11:00
Россия рассредоточила стратегическую авиацию на разных аэродромах, угроза обстрелов остается, - Воздушные силы
10:59
МАГАТЭ собирается направить постоянные миссии на все АЭС в Украине
10:58
Эксклюзив
РФ готова перебросить часть ресурса, чтобы держать напряжение вокруг Косово, - эксперт-балканист
10:36
ЕС заключил соглашение с Венгрией, чтобы Орбан разморозил 18 млрд евро для Украины, - Politico
10:33
ЧМ-2022: Тренер сборной Хорватии рассказал, как собирается останавливать Аргентину в полуфинале
10:13
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Снарядный голод докатился до России: потенциал армии РФ снижается, - Згурец
10:10
Инфографика
доллар
Курс валют в обменниках на сегодняшний день: цена доллара и евро
10:10
OPINION
В закрытом режиме. Монобольшинство Слуг и его сателлиты превращают Украину в Беларусь
09:58
РФ выпустила по Никопольщине более 50 снарядов: повреждены десятки домов, админздания и линии электропередачи
09:44
Оккупанты обстреляли Купянск из С-300: разрушено админздание, ранен мужчина
09:44
Уровень преступности в Украине снизился на 13% при выключении электроэнергии, - глава Нацполиции
09:40
Инфографика
Потери РФ в войне против Украины превысили 95 тыс. человек погибшими, - Генштаб ВСУ
09:35
Эксклюзив
Враг штурмовыми группами пытается атаковать Бахмут, - заместитель командира батальона "Свобода"
09:23
Лукашенко
В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности войск
09:21
Усика обязали провести бой против британского чемпиона
09:19
США и Украина
США отправили Украине энергетическое оборудование на сумму $13 млн
09:04
Девятый энергоблок-тысячник подключили к электросети после массированной атаки РФ
09:04
ЧМ-2022: Расписание трансляций полуфинальных матчей, сетка плей-офф
09:01
Аналитика
Плач Фемиды, или Безнаказанное зло возвращается. Часть 2
08:48
Британская разведка объяснила, почему Путин отказался от ежегодной пресс-конференции
08:44
ВСУ отразили атаки РФ в районах 16 населенных пунктов и поразили районы сосредоточения оккупантов
08:28
Аргентина - Хорватия: где и когда смотреть полуфинал ЧМ-2022 по футболу
08:22
Враг сосредоточился на наступлении по 4 направлениям: каких именно
08:19
Венгрия
Европейский совет приостанавливает выплаты €6,3 млрд для Венгрии
08:06
OPINION
Самые крутые украинские разработки, которые изменят ход войны
07:53
Генштаб: Захватчики обустроили госпиталь для раненых в роддоме Луганска, а в Мелитополе - в детском санатории
07:40
"Должны быть готовы к развитию любой ситуации": в ГНСУ рассказали, как обустраивают укрепление границы с Беларусью
07:31
РФ отводит оккупантов из районов двух населенных пунктов и проводит ротацию на Херсонском направлении, - Генштаб
06:55
В США умер автор музыки к сериалу "Твин Пикс" Анджело Бадаламенти
06:30
ISW: Война в Украине продолжит подрывать геополитические кампании Путина в мире
05:57
В Италии во время бытового конфликта погибла подруга главы правительства страны Мелони
05:54
США планируют объявить об успешном синтезе новой энергии по образцу термоядерной реакции на Солнце
05:36
Почти 75% украинских школ и 56% детских садов имеют укрытие, - Шкарлет
05:30
ВВС США провели первое испытание новой гиперзвуковой ракеты
05:11
Павел Волк
Комитет Рады поддержал законогпроект о ликвидации ОАСК
04:55
Иран планирует поставлять России ракеты с ограниченной дальностью, - источники в израильской разведке
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV