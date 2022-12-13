Заявление "Европейской Солидарности": закон о медиа должен отвечать европейским стандартам, защищать СМИ и свободу слова

"Европейская Солидарность", представители которой много работали над текстом законопроекта, ответственно относится к этому законопроекту. В конце прошлой недели на межфракционном совещании в присутствии европейских дипломатов коллеги-депутаты от разных политических сил услышали наши аргументы, а мы их. Почти консенсусом были согласованы поправки, которые приблизили проект к европейским стандартам и требованиям директивы об аудиовизуальных медиа услугах.

Однако в течение выходных в процесс вмешалась внепарламентская сила, разрушившая все конструктивные договоренности. Комитет выносит на второе чтение версию закона, создающую серьезные угрозы демократии в стране. Следует понимать те ограничения свободы слова, которые продиктованы необходимостью противодействия российской агрессии в информационной сфере. Но нельзя соглашаться с тем, чтобы закон, рассчитанный на стратегическую перспективу, и в мирный период уже после нашей победы регулировал медиа по законам военного времени. А именно за подобную версию нам предлагают голосовать завтра.

Наши требования:

1. Отказаться от узаконивания всеукраинского государственного канала на базе парламентского канала "Рада". Согласно европейским стандартам, телевидение должно быть либо общественным, либо частным. "Раду" сейчас превратили в рупор одной политической силы и Офиса Президента. Этот узкопартийный пиар уже щедро оплачивается из бюджета за счет налогоплательщиков. В следующем году предполагается увеличить его финансирование – и это при нехватке средств на оружие для армии, на компенсацию семьям погибших воинов. От наших предложений по освещению каналом "Рада" чисто парламентской деятельности, как это есть в европейских странах, большинство отказалось, что означает желание в ручном режиме управлять каналом, финансируемым за деньги налогоплательщиков.

2. Законопроект предусматривает, что украинские онлайн медиа могут быть оперативно заблокированы решением Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, давно потерявшим свою независимость. Мы считаем, что такое новшество приведет к ограничению прав онлайн медиа и использованию инструмента блокировки для цензурирования украинского интернет-пространства и ограничению прав журналистов таких медиа. Это нельзя принимать.

3. Онлайн медиа не может защитить свои права иначе как обжаловать соответствующее решение в судебном порядке. И для этого ему следует обратиться в известный многочисленными коррупционными скандалами Окружной административный суд города Киева (ОАСК).

Примечательно, что государственный департамент США объявил о введении санкций против председателя ОАСК Павла Вовка. Мы требуем принять законопроект о ликвидации этого суда и вынести его на голосование завтра! Тем более, что уже несколько лет, как Президент вполне определил его как неотложный.

4. Требуем немедленно снять все ограничения на вещание "Прямого", "Пятого канала" и "Еспресо", которые вопреки законам и без объяснений были отключены от цифрового вещания. Под давлением украинского и международного сообщества в субботу были включены каналы в цифровом вещании, но под давлением власти – на второй день снова были выключены. Разве это нормально, когда патриотические журналисты подвергаются прямой государственной цензуре, а дикторы каналов Медведчука становятся звездами Единого телемарафона? Следует устранить все препятствия для обеспечения вещания в соответствии с законами Украины.

5. Уволить представителя запрещенной ОПЗЖ правую руку Медведчука Шуфрича с должности руководителя парламентского комитета по свободе слова и не пользоваться услугами бывших депутатов из пятой колонны для проталкивания антиевропейских норм закона о медиа. Примечательно, что в первом чтении этот проект с кучей новаций, не являющихся требованием европейцев, был принят именно благодаря голосам ОПЗЖ.

6. Отстранить заместителя руководителя ОПУ Кирилла Тимошенко (в отношении которого есть многочисленные расследования масштабной коррупции) от любого влияния на медиа и на закон о медиа. Нам известны факты его прямого вмешательства в работу финансируемых из государственного бюджета телеканалов и его роль во внезаконном отключении патриотических каналов. И это серьезные вещи, которые называются прямой цензурой. НАПК должен рассмотреть конфликт его интересов на фоне расследований журналистов о доходах, которые аффилированная с ним компания получает от канала "Рада".

Важность реформы медиа не вызывает сомнений. Евросоюз неоднозначно дал понять, что мы не сможем сохранить статус кандидата в члены ЕС, если не приведем собственное законодательство о медиа в соответствие с европейскими правилами.

Представители власти пробуют исказить закон о медиа, проталкивая туда неприемлемые с точки зрения ЕС правила. Понятно, что это ставит под угрозу интеграцию Украины с ЕС, и прямая ответственность лежит на представителях монобольшинства и власти.

Принятие закона должно быть отложено до конца года для доработки всеми фракциями и согласования текста с Европейской директивой. Такой важный евроинтеграционный закон должен соответствовать европейским стандартам, защищать СМИ и свободу слова и быть поддержанным конституционным большинством народных депутатов.

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