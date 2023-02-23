Заявление Бухарестской девятки: России – международное давление, Украине – евроатлантическую перспективу
Лидеры Бухарестской девятки во время встречи в Варшаве подтвердили поддержку евроатлантических стремлений Украины и назвали Россию "угрозой безопасности членов Альянса" и обещали "продолжать международное давление"
Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Бухарестской девятки, пишет "Европейская правда".
"Год назад Россия разрушила мир и безопасность в Европе, пытаясь силой покорить Украину. Действия Кремля привели к резкому ухудшению среды безопасности в евроатлантическом регионе, а также серьезно ухудшили безопасность наших партнеров", - подчеркивают главы стран формата.
В заявлении отмечается, что "Россия является наиболее значимой и прямой угрозой безопасности членов Альянса" и одновременно указывается на оборонительный характер Альянса.
Лидеры Бухарестской девятки подтвердили приверженность статье 5 Североатлантического договора и намерениям увеличить "силы и средства сдерживания и обороны НАТО и усилить военное присутствие Альянса в наших странах".
Они также выразили готовность "продолжать международное давление на Россию", осудили "всех, включая Беларусь, кто активно способствует агрессивной войне России против Украины", и отметили поддержку Киева "до тех пор, пока это будет необходимо".
"Будущее Украины – в Европе. Мы твердо поддерживаем евроатлантические стремления Украины", – говорится в совместном заявлении.
Также лидеры Бухарестской девятки выразили готовность поддерживать партнеров НАТО – Молдову, Грузию, Боснию и Герцеговину, а также содействовать скорейшему вступлению Швеции и Финляндии в Альянс.
Встреча лидеров стран состоялась 22 февраля с участием генсека НАТО и президента США Джо Байдена.
Бухарестская девятка – это международная инициатива девяти стран-членов НАТО Центральной и Восточной Европы (Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия), целью которых является углубление военного сотрудничества между странами восточного фланга Альянса , а также обсуждение ключевых вопросов политики безопасности.
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