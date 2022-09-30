Заявку Украины в НАТО "нужно рассматривать в другое время", - Белый дом
Белый дом считает, что вопрос членства Украины в Североатлантическом Альянсе должен решаться в "другое время"
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Соединенные Штаты десятилетиями четко давали понять, что мы поддерживаем политику открытых дверей для НАТО, — сказал Салливан журналистам на пресс-брифинге в Белом доме. - Любое решение о членстве в НАТО принимается между 30 союзниками и странами, стремящимися присоединиться".
"Сейчас мы считаем, что лучший способ для нас поддержать Украину – это практическая поддержка на местах в Украине, и что процесс в Брюсселе следует начать в другое время", – констатировал советник президента США по национальной безопасности.
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