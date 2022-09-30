Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Соединенные Штаты десятилетиями четко давали понять, что мы поддерживаем политику открытых дверей для НАТО, — сказал Салливан журналистам на пресс-брифинге в Белом доме. - Любое решение о членстве в НАТО принимается между 30 союзниками и странами, стремящимися присоединиться".

"Сейчас мы считаем, что лучший способ для нас поддержать Украину – это практическая поддержка на местах в Украине, и что процесс в Брюсселе следует начать в другое время", – констатировал советник президента США по национальной безопасности.

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