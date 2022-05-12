Заявку Украины на членство в ЕС обсудят в июне, - МИД Франции
Главы правительств стран ЕС обсудят заявку Украины на вступление в Европейский Союз на саммите в июне
Об этом сообщил на брифинге 12 мая представитель МИД Франции.
"Как неоднократно напоминал президент Республики и министр Европы и иностранных дел, Украина является частью европейской семьи. Заявка Украины на членство в Европейском Союзе, рассматриваемая сейчас Европейской комиссией, будет обсуждена на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в июне", - сказал он.
Европейская правда пишет, что так представитель министерства прокомментировал заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Украина хочет зарезервировать место в Европейском Союзе, даже если для получения полноправного членства понадобится время.
"Речь не о скорейшем членстве Украины в ЕС. Но для нас очень важно, чтобы это место было зарезервировано за Украиной", - сказал Кулеба в интервью немецкому вещателю ARD.
Украина может получить статус кандидата на членство в ЕС уже в июне этого года на саммите лидеров ЕС 23-24 июня.
- 12 апреля Украина начала работу над опросником для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
- 9 мая Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника для вступления в ЕС.
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