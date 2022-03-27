Заявки на получение помощи из "еПоддержки" можно подать только до 31 марта

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на соответствующее постановление.



Согласно решению Кабмина от 24 марта последней датой подачи запросов на получение помощи в рамках государственной программы "еПоддержка" является 31 марта 2022 года.



Помощь "е Поддержка" в размере 6,5 тыс. грн могут получить наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп из населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия. Ограничений на расходы этих средств нет, их можно перевести на другую банковскую карточку и снять наличными в банкомате.



Ранее "еПоддержка" была рассчитана на выплаты вакцинированным двумя дозами вакцины от Covid-19 (1 тыс. грн) и бустерной дозой (500 грн).

Напомним, жители областей Украины, где продолжаются активные боевые действия, могут получить финансовую помощь в размере 6500 грн в рамках программы "еПоддержка".

В общей сложности 4 млн украинцев направили заявки на выплаты единовременного пособия в 6500 грн.