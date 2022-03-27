Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная Новости Заявки на получение помощи из "еПоддержки" можно подать только до 31 марта

Заявки на получение помощи из "еПоддержки" можно подать только до 31 марта

27 мартa, 2022 воскресенье
14:34
Новости

Кабинет министров ограничил срок, в течение которого украинцы могут подать заявки на получение помощи в рамках программы "еПоддержка", в том числе единовременной выплаты в 6,5 тыс. грн

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на соответствующее постановление.

Согласно решению Кабмина от 24 марта последней датой подачи запросов на получение помощи в рамках государственной программы "еПоддержка" является 31 марта 2022 года.

Помощь "е Поддержка" в размере 6,5 тыс. грн могут получить наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп из населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия. Ограничений на расходы этих средств нет, их можно перевести на другую банковскую карточку и снять наличными в банкомате.

Ранее "еПоддержка" была рассчитана на выплаты вакцинированным двумя дозами вакцины от Covid-19 (1 тыс. грн) и бустерной дозой (500 грн).

  • Напомним, жители областей Украины, где продолжаются активные боевые действия, могут получить финансовую помощь в размере 6500 грн в рамках программы "еПоддержка".
  • В общей сложности 4 млн украинцев направили заявки на выплаты единовременного пособия в 6500 грн.
Читайте также:
військові навчання рф
26 мартa, 2022 суббота
В РФ заявили о проведении военных учений на Курилах
розконсервована російська техніка
26 мартa, 2022 суббота
"Расконсервированная" российская техника разворована, командир полка застрелился, - украинская разведка
26 мартa, 2022 суббота
Россияне на катерах пытались подойти к побережью Одесщины, но получили достойный отпор, - ОК "Юг"
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.94
  • EUR
    Покупка 32.19
    Продажа 33.26
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
27 мартa
16:15
Штаты доставят дизтопливо для нужд Украины – советница министра энергетики
15:55
Эксклюзив
Необходима деблокада Мариуполя, чтобы начать эвакуацию и помочь как гражданским, так и военным в городе, - Жорин
15:53
Оккупанты запустили две ракеты в одесском направлении, но оборона отразила удар - Центр стратегических коммуникаций
15:51
Чехия Украина
Чехия заморозила имущество граждан РФ на сотни миллионов крон
15:48
Оккупанты назначили "мэром" Энергодара коллаборанта из ОПЗЖ
15:45
Непобедимый украинский тяжеловес нокаутировал соперника в первом раунде
15:35
Будущее Европы сейчас зависит от 80 самолетов и 100 танков для украинской армии – Порошенко в эфире Polsat News
15:31
Оккупанты минируют территорию Украины залповыми дистанционными системами
15:24
В Раде призывают всех пользователей настраивать спутниковые антенны на украинские каналы
15:23
Из Рубежного и Лисичанска, несмотря на обстрелы, эвакуировали 275 человек – глава Луганской ОВА
15:16
10 стран начали собственные расследования войны в Украине, - Венедиктова
15:10
Все будет Украина! Киану Ривз поддержал украинцев
15:07
Виктор Орбан
Позиция Орбана относительно войны РФ против Украины будет дорого стоить Венгрии, - Дуда
15:06
Андрей Райкович
В Кировоградской области сменили время комендантского часа
15:06
Олаф Шольц
Германия рассматривает создание "железного купола" для защиты от путинских ракет
15:00
Обнародовали список зарубежных фармацевтических компаний, финансирующих войну России против Украины
14:45
Из Энергодара 28 марта планируется эвакуация населения легковыми автомобилями, – мэр
14:40
В результате обстрелов в Луганской области под завалами находятся люди, - Нацполиция
14:38
Отец футболиста-предателя Тимощука записался в терроборону в Луцке
14:31
В Украину возвращаются аисты, чтобы "усилить государственную границу", - пограничники
14:29
Рекрутов весеннего призыва в России могут бросить в Украину. Документ
14:26
Российские военные продолжают перемещаться на территорию Беларуси, – Генштаб
14:25
Даниил Гетманцев
Гетманцев анонсировал увеличение в 1,5 раза налогов для не ушедших из России компаний, - концепция законопроекта
14:24
Украинские разработчики создали онлайн-карты для отслеживания воздушных тревог
14:23
В Турции заявили, что миру нельзя "сжигать мосты" с РФ
14:13
Шон Пен требует предоставить Зеленскому слово на церемонии вручения Оскара, иначе откажется от награды
14:10
В доме боксера Усика в Ворзеле хозяйничают оккупанты, во двор загнали танки и БТРы
14:02
В Херсоне прошел мирный митинг. Оккупанты разогнали людей дымовыми шашками
13:58
Жители Геническа на Херсонщине подожгли военкомат, в котором разместились оккупанты
13:50
В Сумской области комендантский час продлится с 20:00 до 5:00
13:44
В Николаевской области украинские военные сбили три крылатых ракеты оккупантов
13:39
В Славутиче рашисты убили трех участников проукраинской мирной акции, а в Ирпене - директора детского сада и ее мужа, - Денисова
13:30
Отныне у России нет железнодорожного сообщения ни с одной страной ЕС, - Укрзализныця
13:29
Около 270 тыс. беженцев из Украины зарегистрировались в Германии, - МИД Германии
13:27
Российские хакеры осуществляют кибератаки на благотворительные и волонтерские организации, - Госспецсвязи
13:23
Прокуратура расследует похищение мэра Балаклеи и двух чиновников горсовета
13:15
"Младшие чины всегда ждут приказов сверху", - на Западе подтверждают гибель семи российских генералов
13:04
В Киеве отопительный сезон закончится 28 марта
12:51
ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34, – глава Харьковской ОВА
12:49
Энтони Блинкен
У США нет стратегии смены режима в России, – Блинкен
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV