Заявки на получение помощи из "еПоддержки" можно подать только до 31 марта
Кабинет министров ограничил срок, в течение которого украинцы могут подать заявки на получение помощи в рамках программы "еПоддержка", в том числе единовременной выплаты в 6,5 тыс. грн
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на соответствующее постановление.
Согласно решению Кабмина от 24 марта последней датой подачи запросов на получение помощи в рамках государственной программы "еПоддержка" является 31 марта 2022 года.
Помощь "е Поддержка" в размере 6,5 тыс. грн могут получить наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп из населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия. Ограничений на расходы этих средств нет, их можно перевести на другую банковскую карточку и снять наличными в банкомате.
Ранее "еПоддержка" была рассчитана на выплаты вакцинированным двумя дозами вакцины от Covid-19 (1 тыс. грн) и бустерной дозой (500 грн).
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