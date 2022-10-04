Об этом он заявил в эфире телеканала Еспресо.

"Знаете, этой заявкой мы не только четко показали, куда мы идем. Мы оказали услугу европейским союзникам. Они теперь внутри Альянса посмотрят, кто готов воевать с Россией, кто готов стать бок о бок против российской агрессии, а кто не готов, кого возможно нужно и исключить из Альянса, кто не заслуживает коллективной ответственности, коллективной взаимозащиты", - сказал Петр Бурковский.

Аналитик отметил, что дискуссия о том, насколько каждая страна-участника Альянса готова защищать своих союзников, очень своевременна, учитывая политику российского диктатора, который может организовать любой повод, чтобы начать войну.

"Поэтому здесь я не думаю, что Альянс распадется. Россия очень хотела бы на самом деле, чтобы это произошло. Я думаю, что Россия будет пытаться нашу заявку в НАТО подать как способ, который Украина сейчас расколот Европу, начнутся противоречия. На самом деле наша заявка разрешает начать дискуссию не только о вступлении Украины, но и о том, насколько готова каждая страна защищать своих союзников в рамках НАТО, и насколько все действительно готовы давать отпор российскому шантажу и российской агрессии. Это очень своевременная дискуссия, ведь своими действиями в Балтийском море Россия показала, что она может использовать даже подрыв на подземных газопроводах в качестве повода для войны. Если Альянс будет готов ответить на это решительным образом, то начнутся обучение и увеличение контингента, то есть будут приведены в повышенную боевую готовность войска. Я думаю, это и покажет, что у Украины тоже есть хорошие перспективы вступить в НАТО", - заметил он.

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