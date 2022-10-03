Об этом в эфире Еспресо сказал политолог Алексей Гарань.

"Мы знаем, что не все нужно рисовать розовой краской, что все хорошо. Будут всегда и какие-то нюансы, украиноскептики и будут пугать тяжелой зимой. Я думаю, что все-таки настроения в Европе существенно изменились в позитивную сторону. Я думаю, что это одно из объяснений, почему украинское руководство сейчас подписало заявку на вступление в НАТО. Безусловно, это попытка сыграть на смене настроений и достучаться до европейских граждан через главы их лидеров. Я вижу, что с ЕС - это сработало, с НАТО, пожалуй, будет сложнее", – считает он.