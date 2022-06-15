Заявка Молдовы на вступление в ЕС полностью законна, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал "совершенно законной" заявку Молдовы на вступление в Европейский Союз
Об этом сообщает TV8.
"Молдова подала заявку на членство, и это желание вполне законно. Ее статус кандидата будет обсуждаться через 10 дней на Европейском совете", - сказал он.
По словам Макрона, Франция поможет достичь консенсуса среди членов ЕС по поводу заявки Молдовы на вступление в блок на решающем заседании Европейского совета на следующей неделе.
- 14 июня министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску заявил, что страна может выйти из СНГ ради вступления в ЕС. По его словам, большинство соглашений, подписанных в СНГ, уже давно прошли через фильтр совместимости с европейскими устремлениями страны.
- Также накануне в Молдове заявили, что страна не рассматривает вариант отказа от Приднестровского региона ради вступления в ЕС.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.38
Покупка 34.38Продажа 35.23
-
EUR
Покупка 35.77Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное