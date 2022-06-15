Заявка Молдовы на вступление в ЕС полностью законна, - Макрон

Об этом сообщает TV8.

"Молдова подала заявку на членство, и это желание вполне законно. Ее статус кандидата будет обсуждаться через 10 дней на Европейском совете", - сказал он.

По словам Макрона, Франция поможет достичь консенсуса среди членов ЕС по поводу заявки Молдовы на вступление в блок на решающем заседании Европейского совета на следующей неделе.

14 июня министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску заявил, что страна может выйти из СНГ ради вступления в ЕС. По его словам, большинство соглашений, подписанных в СНГ, уже давно прошли через фильтр совместимости с европейскими устремлениями страны.

Также накануне в Молдове заявили, что страна не рассматривает вариант отказа от Приднестровского региона ради вступления в ЕС.

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