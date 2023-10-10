Заявил, что Москва победит в войне: в Японии депутата выгнали из партии из-за поездки в РФ

Об этом пишет KYODO NEWS со ссылкой на источник в партии.

Отмечается, что члены партии на заседании приняли решение об исключении депутата Мунео Судзуки на фоне призывов к суровым дисциплинарным призывам против него. Это произошло после того, как Судзуки посетил Россию, несмотря на рекомендацию японского правительства к гражданам и в том числе политиков избегать поездок туда и не предупредив собственную партию: все члены партии обязаны информировать о какой-либо официальной заграничной поездке.

Судзуки 1 октября встретился с замминистра иностранных дел Андреем Руденко. Позже российские СМИ сообщили, что он заявил, что "на 100 процентов уверен" в победе России в войне против Украины.

Это первый известный визит японского законодателя в Россию с момента ее вторжения в Украину.