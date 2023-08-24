Медслужащих подозревают в присвоении 9 млн на покупку лекарств. К схеме может быть причастен нардеп

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

"В течение 2021-2023 годов руководители этих медучреждений заключили ряд договоров на покупку фармацевтической продукции с подконтрольной частной компанией. Как установили аналитики БЭБ, закупочные цены в отдельных случаях были завышены в 8 и более раз", - говорится в сообщении.

Во время обысков у подозреваемых изъяли тендерную документацию и оригиналы и копии финансово-хозяйственных документов. Они направлены на экспертизу.

"Сейчас сотрудники БЭБ устанавливают детали схемы и проверяют информацию о причастности народного депутата Украины к координации действий указанных лиц", - сообщили в БЭБ.

Открыто производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.