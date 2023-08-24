Медслужащих подозревают в присвоении 9 млн на покупку лекарств. К схеме может быть причастен нардеп
Сотрудники БЭБ разоблачили должностных лиц четырех медицинских учреждений в присвоении бюджетных средств на сумму 9 млн грн. К схеме может быть причастен нардеп
Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.
"В течение 2021-2023 годов руководители этих медучреждений заключили ряд договоров на покупку фармацевтической продукции с подконтрольной частной компанией. Как установили аналитики БЭБ, закупочные цены в отдельных случаях были завышены в 8 и более раз", - говорится в сообщении.
Во время обысков у подозреваемых изъяли тендерную документацию и оригиналы и копии финансово-хозяйственных документов. Они направлены на экспертизу.
"Сейчас сотрудники БЭБ устанавливают детали схемы и проверяют информацию о причастности народного депутата Украины к координации действий указанных лиц", - сообщили в БЭБ.
Открыто производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Ранее киберполиция прекратила деятельность мошенников, распространявших в Украине рекламу фейкового лекарства с изображением министра здравоохранения Виктора Ляшко.
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