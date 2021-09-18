Завтрашний КиевПрайд. Сторонники ЛГБТ будут собираться у оперы, противники - на входе в университет им. Шевченко
В воскресенье, 19 сентября 2021 года, в украинской столице должен пройти ежегодный КиевПрайд в поддержку ценностей движения ЛГБТ
По-прежнему мероприятие будет сопровождаться контрмитингом верующих и тех, кто предпочитает традиционные взгляды на брак и семью. Мероприятия будут проходить рядом и фактически одновременно, при посиленном участие правоохранителей, препятствующих нежелательным контактам между участниками обоих собраний, информирует Еспресо.TV .
ЛГБТ-сообщество начнет уходить "Маршем равенства 2021" от Национальной оперы, на перекрестке улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого, в 11:00.
Сбор в 09:30.
"После 11:00 вход на территорию Марша будет закрыт, не опаздывайте!", - говорится в приглашении на КиевПрайд.
Зато идейные противники "Марша равенства 2021" уже с 08:00 будут собираться в парке Шевченко со стороны станции метро "Университет".
Свое мероприятие они назвали "За Европу развития, а не грантов!".
"Мирный протест" (а именно это отмечается в анонсе) поддерживают сообщества "Основа будущего", "Братство", "Традиция и порядок" и политпартии "Правый сектор", "Свобода".
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