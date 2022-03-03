Завтра ждем нападения россиян. Город готов к обороне, - мэр Николаева

Об этом издании Nikvesti сообщил мэр города Александр Сенкевич, передает Еспресо.TV .

Мэр надеется, что этого все же не произойдет. Иначе, отметил он, город будет обороняться.

Мэр призвал сохранять голову холодной, собраться и скоординироваться, делать коктейли Молотова и сотрудничать с Теробороной.

Сенкевич рассказал, что сегодня весь день вражеские войска маневрировали по области, обходили город с разных сторон. Передвигаются вражеские инженерные войска, возводящие понтоны, возможно, они хотят переправиться через реку.

В Баштанском и Снегиревском районах зафиксировано большое накопление войск: до 1000 единиц разной техники – танки, БТРы, ракетные установки, техника снабжения.

Напомним, Мариуполь 14 часов находится под обстрелами: разрушены школа и общежитие для переселенцев, 42 человека ранены.

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