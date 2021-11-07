Завтра Волынь переходит в "красную" зону. В ней до сих пор Киев и еще 15 областей
Начиная с понедельника, 8 ноября 2021 года, в Волынской области начнут действовать ограничения "красного" уровня эпидемической опасности.
Соответствующее решение еще в пятницу, 5 ноября 2021 года, было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, напоминает Еспресо.TV.
"Красный" уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионе.
В частности, запрещается:
работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;
работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.п;
работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ (учителя старших классов могут остаться работать только в случае 100%-й вакцинации педагогических коллективов);
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работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
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Важно, что указанные ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных заведений (мероприятий) будут полностью иммунизированы и будут иметь "зеленый" COVID-сертификат.
Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов при "красном" уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.
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При этом местные власти могут принимать дополнительные меры по усилению противоэпидемических правил в регионе.
Напомним, ранее к "красной" зоне эпидемической опасности была отнесена столица Киев и 15 областей:
Днепропетровскую,
Донецкую,
Житомирскую,
Запорожскую,
Ивано-Франковскую,
Киевскую,
Луганскую,
Львовскую,
Николаевскую,
Одесскую,
Ривненскую,
Сумскую,
Херсонскую,
Хмельницкую,
Черниговскую.
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