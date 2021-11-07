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Главная Коронавирус Завтра Волынь переходит в "красную" зону. В ней до сих пор Киев и еще 15 областей

Завтра Волынь переходит в "красную" зону. В ней до сих пор Киев и еще 15 областей

7 ноября, 2021 воскресенье
14:12
Коронавирус

Начиная с понедельника, 8 ноября 2021 года, в Волынской области начнут действовать ограничения "красного" уровня эпидемической опасности.

Соответствующее решение еще в пятницу, 5 ноября 2021 года, было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, напоминает Еспресо.TV.

"Красный" уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионе.

В частности, запрещается:

работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.п;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ (учителя старших классов могут остаться работать только в случае 100%-й вакцинации педагогических коллективов);

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работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

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Важно, что указанные ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных заведений (мероприятий) будут полностью иммунизированы и будут иметь "зеленый" COVID-сертификат.

Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов при "красном" уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.

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При этом местные власти могут принимать дополнительные меры по усилению противоэпидемических правил в регионе.

Напомним, ранее к "красной" зоне эпидемической опасности была отнесена столица Киев и 15 областей:

Днепропетровскую,

Донецкую,

Житомирскую,

Запорожскую,

Ивано-Франковскую,

Киевскую,

Луганскую,

Львовскую,

Николаевскую,

Одесскую,

Ривненскую,

Сумскую,

Херсонскую,

Хмельницкую,

Черниговскую.

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