Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yeni Safak.

Соглашение будет подписано в 16:30 по местному времени во дворце Долмабахче. Во время подписания будут присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и направившийся в Стамбул генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Предполагается также участие представителей Украины и России, но на каком уровне не уточняется.

Ранее Эрдоган выразил надежду, что договоренность об экспорте зерна из Украины будет финализирована уже на этой неделе.

13 июля в Стамбуле состоялась четырехсторонняя встреча по функционированию морских коридоров для экспорта нашего зерна. На переговорах должны присутствовать делегации из Украины, Турции, России и ООН.

15 июля Турция заявила, что морской коридор для перевозки украинских зерновых заработает на следующей неделе, после подписания документа о его создании.

Вчера, 20 июля, Эрдоган допустил открытие "зернового коридора" до конца недели

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