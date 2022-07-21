Завтра в Стамбуле подпишут договоренности о разблокировании экспорта зерна из Украины, - СМИ
Канцелярия президента Турции в четверг подтвердила, что соглашение об экспорте зерна из Украины морским путем будет подписано в пятницу, 22 июля, в Стамбуле
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yeni Safak.
Соглашение будет подписано в 16:30 по местному времени во дворце Долмабахче. Во время подписания будут присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и направившийся в Стамбул генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Предполагается также участие представителей Украины и России, но на каком уровне не уточняется.
Ранее Эрдоган выразил надежду, что договоренность об экспорте зерна из Украины будет финализирована уже на этой неделе.
- 13 июля в Стамбуле состоялась четырехсторонняя встреча по функционированию морских коридоров для экспорта нашего зерна. На переговорах должны присутствовать делегации из Украины, Турции, России и ООН.
- 15 июля Турция заявила, что морской коридор для перевозки украинских зерновых заработает на следующей неделе, после подписания документа о его создании.
- Вчера, 20 июля, Эрдоган допустил открытие "зернового коридора" до конца недели
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